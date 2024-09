Belén Écija, hija de Belén Rueda, anuncia su boda

Belén Écija, hija del productor Daniel Écija y la actriz Belén Rueda, ha anunciado el importante paso que está a punto de dar con su pareja, Jaime Sánchez. A través de sus redes sociales, la joven ha revelado que en los próximos meses pasará por el altar para darse «sí, quiero» con su novio. «En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer», comenzaba a escribir.

«Desde entonces he ido recolectando reacciones de algunas de las personas que más quiero y otras muchas no aparecen aquí porque no he podido grabarlas por los nervios», continuaba explicando, mostrando a sus más de 49 mil seguidores de Instagram cómo le comunicaron la noticia a sus seres queridos.

La joven confesaba en el escrito que la reacción de cada uno de sus amigos y familiares la guardará «para siempre en su memoria», ya que «le inunda de felicidad» el poder compartir la alegría y la emoción que mostraron en sus rostros cuando se enteraron de la noticia de su boda. Para concluir el texto, Belén ha querido dedicar unas emotivas palabras al hombre que se convertirá en su marido en los próximos meses: «Un bonito viaje a tu lado, mi amor, mi compañero, mi amigo, mi todo. Celebrémonos. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte de disfrutarte todos los días», explicaba.

Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena dirigidos hacia la pareja, aunque el más destacado ha sido el de la progenitora de la novia: «Y la vida sigue… Y te regala momentos como este. Os quiero pareja», escribía Rueda. Sus palabras eran seguidas por otros miles de internautas que no han dudado en mostrar su felicidad ante la noticia: «Que sigáis igual de felices siempre», «¡Muchas felicidades!», «Estoy llorando de la emoción», «Lloro con las reacciones», decían.

Una boda que reunirá a sus padres

El enlace matrimonial de Belén Écija y Jaime Sánchez reunirá de nuevo a Belén Rueda y Daniel Écija, padres de la novia. Estuvieron juntos durante quince años y tuvieron tres hijas en común: Belén, su primogénita que está a punto de casarse, María, que falleció con tan solo 11 meses como consecuencia de una cardiopatía congénita severa, y Lucía, la benjamina del clan que ha seguido los pasos de su padre y trabaja detrás de las cámaras.

Daniel Écija y Belén Rueda en la premier de la serie ‘Eva y Nicole’. (Foto: Gtres)

La pareja anunció su separación en 2004. Actualmente, Daniel comparte su día a día con la guionista brasileña Veronik Mendes, con quien tiene dos hijos en común. Por su parte, Belén Rueda no ha confirmado tener ninguna relación sentimental, por lo que está centrada en su trabajo como actriz. La última vez que se les ha visto juntos ha sido a principio de este año, concretamente en el estreno de Eva y Nicole, el último proyecto en el que han trabajado juntos.