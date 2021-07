Belén Rueda ha reaparecido en Madrid, donde ha participado en la lectura de los nominados a los Premios Platino del cine Iberoamericano, entre los que destacan ‘El olvido que seremos’, ‘Patria’ y ‘La Casa de Papel’. La actriz, que no ha dejado de trabajar durante la pandemia, se ha mostrado feliz e ilusionada con que se esté impulsando de nuevo el ir al cine o al teatro y disfrutar de planes enteramente culturales.

«Tengo ganas de que se muestre ya lo que se ha estado haciendo en este tiempo. Nosotros hemos tenido suerte y no hemos tenido ningún problema en las producciones», ha confirmado minutos antes de proceder a la lectura de los nominados a la próxima edición de los galardones que se celebrará el 3 de octubre en Madrid.

La actriz alicantina, siempre discreta, se ha mostrado como una madre orgullosa al hablar precisamente de los últimos trabajos que ha hecho. «Actualmente he terminado la tercera temporada de ‘Madres’. En la cuarta está mi hija, que la he dado el testigo», ha comenzado diciendo.

«Yo no estaré, pero está Belén Écija…¡Qué cosa me da decir así su nombre y no decir ‘mi hija’», continuaba con una gran sonrisa, feliz por este relevo generacional en la familia. Aunque eso sí, ha querido dejar claro que son dos personas independientes: «Ella tiene su propia personalidad, yo no me voy a quedar parada, Belén hace su propia vida y su propia carrera. Es muy ilusionante».

Belén Rueda ha dejado atrás su papel protagonista en ‘Madres’, una de las series que ha causado sensación en las plataformas digitales y cuya cuarta temporada ha supuesto una auténtica revolución en el reparto. Además de Belén Écija, Nuria Roca también se ha sumado a esta nueva entrega que se encuentra en pleno rodaje.

La inolvidable protagonista de ‘Los Serrano’ ha confirmado que este será un verano durante el que pasará mucho tiempo en Madrid debido a sus numerosos proyectos, entre los que se encuentra el estreno de ‘La familia perfecta’, «una comedia maravillosa que saldrá a finales de año».

Enamorada desde hace casi dos años de Javier Artime, la intérprete no ha querido pronunciarse al respecto. Es una mujer celosa de su vida privada y tan solo ha esbozado una sonrisa cuando se le ha preguntado por su relación. Fue en diciembre de 2019 cuando se conoció que estaba de nuevo enamorada gracias a la publicación de unas imágenes en la nieve junto a su nuevo acompañante.

Un atractivo moreno de 37 años, piloto de profesión y muy involucrado, según informaba entonces ‘¡Hola!’, en la asociación solidaria AEA (Asociación de Empleados de Aeronáutica), con el que la protagonista de ‘El orfanato’ se dejó ver caminando de la mano y besándose en la estación de Baqueira Beret.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belen Rueda (@bybelenrueda)

Y aunque Belén Rueda trata de proteger todo lo que concierne a su corazón y a su vida sentimental, el pasado 8 de mayo no dudó en gritar su amor a los cuatro viento coincidiendo con el cumpleaños de su chico. Lo hizo a través de su perfil de Instagram con una bonita fotografía en la que aparece la sombra de ambos mientras se dan un beso. «Si la sombra de la felicidad te sigue y es posible alargarla, quiero que sea contigo. Hoy es un día especial porque hace años nació la persona que comparte vida conmigo. Siempre a tu lado!! Te amo».