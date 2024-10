María Valverde atraviesa un gran momento personal, pero también profesional. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, ha contado cómo ha sido su último reto profesional. Un trabajo que ha realizado junto al amor de su vida, su pareja Gustavo Dudamel.

«Estas últimas semanas he vivido una de las experiencias más bonitas de toda mi carrera», ha comentado en un primer momento. «Tener la oportunidad de subirme al escenario junto con mi amor @gustavodudamel y la increíble @laphil ha sido mucho más que un Sueño de una noche de verano, ha significado poder reconciliarme con mis miedos y conmigo misma», ha añadido.

María Valverde en un evento. (Foto: Gtres)

«Ha sido un verdadero honor haber compartido escenario con @janamac @deepajohnny @lamasterchorale @musica_sacra_new_york y @coronacionaldecolombia en Walt Disney Concert Hall, @carnegiehall y @teatromayor . Es el mayor regalo que jamás hubiera podido imaginar ¡Aún sigo flotando!», ha indicado. Ha sido unas líneas después donde ha dedicado unas emotivas palabras a Gustavo Dudamel.

Gustavo Dudamel y María Valverde sobre el escenario. (Foto: Redes sociales)

«Mira… @gustavodudamel, no sé cómo expresar lo que me haces sentir… No existen palabras que expresen todo lo que me inspiras y lo mucho que llenas mi vida de ilusión. Gracias por creer en mi y por inventar locuras conmigo. Te amo con toda mi alma. Toda», ha dicho.

Valverde tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer todo el cariño recibido. «Muchas gracias a los que habéis estado mandándome mucho amor durante todos estos días y muy en especial a un ser que quiero infinitamente y que impregna mi camino de luz», ha expresado.

Gustavo Dudamel y María Valverde sobre el escenario. (Foto: Redes sociales)

Una importante decisión

Uno de los puntos álgidos de la carrera artística de María Valverde fue en 2010, cuando se estrenó Tres metros sobre el cielo, film en el que participó como protagonista principal Mario Casas. Estuvieron saliendo en la vida real cuatro años hasta que pusieron punto final a su historia de amor que había traspasado la pantalla. Esa ruptura supuso un punto de inflexión en la vida de María, que decidió poner tierra de por medio y se marchó a Londres para comenzar una nueva etapa personal y profesional.

Dos años después de esa ruptura, María Valverde encontró de nuevo el amor. En 2013 conoció al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel durante el rodaje de la película Libertador, basada en la vida del político venezolano Simón Bolívar. Sin embargo no fue hasta que el director de orquesta se separó de su mujer, Eloísa Maturén, madre de su único hijo, Martín, cuando Dudamel y Valverde comenzaron su historia de amor. La pareja pasó por el altar en 2017 en una boda secreta en Las Vegas de la que apenas se conocieron detalles.

Fue entonces, cuando María Valverde se instaló en Los Ángeles, donde Dudamel era director de la Orquesta Filarmónica. Allí, la actriz apostó por llevar una vida alejada de los focos y centrada en sus proyectos. En abril de 2021 la pareja vivió un nuevo cambio vital. Gustavo Dudamel fue fichado como nuevo director de la Ópera de París y el matrimonio se mudó a la capital francesa para iniciar una nueva etapa de sus vidas. Tras poner fin a su etapa en la ciudad de la Luz, regresaron a Los Ángeles