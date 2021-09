Álex González y María Valverde, derroche de piropos y buenas palabras a sus ex en su último estreno

Por separado, Álex González y María Valverde son considerados como dos de los actores españoles con más seguidores y juntos forman un tándem imparable. Este lunes la pareja de actores ha presentado su último trabajo, la película Fuimos Canciones, una comedia romántica de la que son protagonistas y que estará disponible en Netflix desde este 29 de septiembre. En el Centro Cultural Conde Duque de Madrid se han dado cita junto a la directora de la película, Juana Macías, que estuvo nominada al premio Goya a la mejor directora novel por su película Planes para mañana, y otros actores de la película como Eva Ugarte, Roger Berruezo o Carlo Constanzia, entre otros.

A falta de ver el resultado final, lo que es innegable es que entre Álex y María hay una gran relación, pues durante todo el evento han compartido risas y miradas de complicidad. «Es generoso, está completamente entregado y fue un lujo poder estar con él, convertirnos prácticamente en hermanos detrás las pantallas. Feliz de haber tenido el mejor compañero posible», le ha alabado la madrileña.

No solo ha tenido buenas palabras para él, también para su ex Mario Casas, de quien ha dicho que «es un actor maravilloso» y a quien ha felicitado por su premio Goya, «estoy feliz de que la profesión le haya dado ese premio». De hecho, tan buen recuerdo tiene que ha afirmado rotunda que está «dispuesta a trabajar con Mario» de nuevo, pero quizás no en una tercera parte de A tres metros sobre el cielo, la cinta que les unió y de la cual los fans están pidiendo una tercera entrega. Además de seguir poniéndose delante de las cámaras, María Valverde está entregada en la fundación que tiene junto a su marido, Gustavo Dudamel, y en su faceta de productora. «Es muy interesante sobre todo porque crear tus propios equipos y trabajar con la gente que quieres y admiras es un verdadero lujo», ha contado muy feliz.

Sobre el plano más personal, la intérprete ha descartado de momento el tener un hijo junto al venezolano, pues ambos están encantados con el hijo que él tiene de una anterior relación. «Lo que tenga que ser, tendrá que ser. No me cierro. soy muy agradecida con la vida, con lo que te trae, con lo que te quita… Así que lo que sea», ha terminado.

Por su parte, Álex González ha reconocido que meterse en la piel de su personaje le costó un poco porque es un hombre que no se porta bien con el que hace María. «Pero trabajar con ella, para mí era una de las cosas que me quedaban por hacer y ha sido una experiencia maravillosa». «He aprendido mucho trabajando con ella porque hace algo muy preciso, parece fácil porque es una comedia romántica pero lo que hace no es fácil», ha reconocido de su compañera.

Entre ellos se ha instaurando una gran confianza que les ha ayudado a grabar una de las partes más «difíciles», la de las escenas eróticas, algo que ha recordado como «divertido» pues «al igual que las peleas, son como una coreografía. La verdad es que nos hemos reído bastante porque María y yo nos conocíamos de antes y de repente se nos hacía un poco raro estar grabando estos momentos. Pero ha sido divertido poder compartir esto juntos».

Al igual que María, el de Madrid ha hablado de sus ex, pues estos están presentes en la película. Por su parte, Álex ha contado que «con mis ex me llevo muy bien. El secreto es despedirse con cariño, recordar los momentos bonitos, que suelen ser más que tristes». Por supuesto también se refería a Mónica Cruz y también a la que fuera su cuñada, de quien solo tiene unas palabras bonitas, «Penélope Cruz es una actriz extraordinaria que nos ha inspirado a muchísimas generaciones. Y claro que me alegro que se la valore porque a mí me inspira muchísimo, no solo como actriz sino como persona».

Álex se ha llevado una gran sorpresa al enterarse por la reportera de Gtres de que su gran amiga Hiba Abouk está embarazada de su segundo hijo. «¿En serio? ¿De verdad? ¡No lo sabía! Estoy un poco… Pues gracias por decírmelo». De hecho, ha aprovechado la entrevista para mandarle un mensaje a la que fuera su compañera en la serie El Príncipe: «estoy por mandarle un beso: Hiba cariño, perdón por esta rareza de felicitarte, ¡ahora te llamaré! Qué ilusión, de verdad que no lo sabía. Me encantaría volver a trabajar con ella, es una grandísima actriz y hemos sido muy amigos, en El Príncipe. Sobre todo es que nos reímos mucho».

Y para terminar, Álex González ha sido preguntado por María Pedraza, junto a quien se le ha visto en varias ocasiones. «Pues si dice eso… Ya sabes que de mi vida no hablo. Pero estoy contento y feliz», ha sentenciado, sin querer afirmar ni desmentir que tengan una relación. Pero sí que ha querido hablar sobre el trabajo que han compartido, «María es una actriz extraordinaria, tenemos muy poco en la serie juntos, pero lo que tenemos es una delicia trabajar con ella. Es muy profesional, talentosa y generosa».