Hiba Abouk, a corazón abierto tras conocerse su segunda maternidad

Pocas son las ocasiones en las que la bella Hiba Abouk se ha prodigado en los últimos tiempos. Su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián, motivada por su participación en uno de los cortos a concurso, ha sido el motivo de su vuelta ante las cámaras. De cine, de sus planes familiares más inmediatos y de la inagotable polémica del yate de C. Tangana habla ante los micrófonos de la agencia de prensa Gtres. Todo ello en la semana que se ha conocido que está esperando su segundo hijo.

Pregunta: Hiba, lo primero enhorabuena, porque eres protagonista de un cortometraje donde se apoya a los nuevos talentos de España para ayudarles. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Respuesta: Pues ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y, además, ha sido como ir creando este proyecto también en común. Porque Ana hizo un nuevo talento con talento, muy, muy sabio y bueno, y yo también con mi experiencia de actriz, y creo que hemos hecho un trabajo bastante digno. Espero que os guste.

P: Recordando tus inicios, ¿te hubiera gustado que te pasase algo así, que te dieran una oportunidad como ésta?

R: Sí, bueno, yo creo que oportunidades no me han faltado y las he aprovechado bastante. O sea que esto es otro tipo de oportunidades porque va dirigido más a la dirección y al guion. Pero a los jóvenes actores nos faltan oportunidades, desde luego.

P: ¿Cómo ha evolucionado la Hiba del principio a la Hiba de hoy en día?

R: Pues bueno, yo creo que el tiempo y las experiencias te hacen más sabio y espero haber evolucionado bien.

P: Además de este proyecto, ¿qué otras cosas tienes entre ahora que ha vuelto el otoño y la rutina?

R: Ahora estoy en un momento de estrenos. Estrenamos este cortometraje, Manos Libres, hoy aquí en el Festival de San Sebastián. Anoche se estrenó la tercera temporada de Madres, de la cual también soy protagonista y tengo estos dos estrenos.

P: ¿Cómo está siendo compaginar la vida familiar con la laboral? Porque tienes un peque de un año y medio y tu chico vive en París

R: No está siendo fácil, más que nada porque les echo mucho de menos. Pero la verdad que me estoy organizando bastante bien. Tengo gente muy buena a mi alrededor que me ayuda un montón, con lo cual me lo están haciendo bastante fácil. Pero es verdad que conciliar es difícil y, sobre todo, cuando viajas. Cuando no duermes en casa es lo más complicado.

P: En estos casos, ¿te lo traes contigo o lo dejas con la familia?

R: Casi siempre ha viajado conmigo, pero ahora ya no, porque ha empezado la guardería y ya se queda en casa.

P: No sé si entre tus planes está irte también a vivir a París.

R: Sí, es uno de mis planes a corto plazo.

P: Además de proyectos de cine, de tele, el otro día comentabas que de participar en algún concurso te gustaría MasterChef. ¿Qué se te da mejor hacer?

R: Soy muy buena cocinera, cocino súper bien, todo lo que hago está riquísimo.

P: Broncano le dio el visto bueno a lo que cocinas…

R: Totalmente. Broncano se lo comió. La verdad es que es lo que más me gusta de las tareas del hogar, o sea.

P: Al entrar a MasterChef, todo el mundo dice que es la mejor experiencia de su vida, pero una experiencia muy dura. Tú te ves preparada para ello en el caso de que te llamara?

R: No lo sé. Cuando se me plantea, no lo sé. Ahora mismo no tengo tiempo de diálogo. Ahora mismo no lo podría hacer.

P: Preguntarte también que estuvo de hecho hace unos días aquí en San Sebastián C. Tangana. ¿Cómo has vivido la polémica del yate?

Lo estamos llevando bastante bien. Fuimos a celebrar el éxito de un amigo y somos todos amigos. Eran sus amigas y si le apetece hacer una foto con sus amigas, se la hace. Yo no, yo no vi ninguna polémica ni me chirrió nada de cada uno que haga lo que quiera, que para eso hay libertad de pensamiento y de expresión. Y ya está.