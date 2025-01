Anabel Pantoja está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Al ingreso de su hija Alma se ha unido una investigación a la influencer y a su pareja, David Rodríguez, por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canarias. Un aluvión de rumores de todo tipo empezaron a correr como la pólvora e hicieron que la sobrina de Isabel Pantoja decidiera publicar un vídeo en sus redes sociales explicando lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La madre de Alma quiso aclarar que «el menor tiene muchísima protección y hay un protocolo rutinario» al que se han tenido que someter David y ella. Las reacciones no se han hecho esperar y muchos famosos, entre ellos Ana Obregón, han enviado un mensaje de ánimo a la influencer: «Querida Anabel, después de lo que habéis pasado, que como madre entiendo perfectamente, te pido por favor que todo esto no te afecte lo más mínimo. Que estés en casa feliz y dando gracias a Dios de poder tener a tu hija contigo y con su padre. Muchos padres que tenemos a nuestros hijos en el cielo daríamos la vida por estar en vuestra situación así que no hagas ni caso, ni a los comentarios, ni a las injusticias.. sé feliz por favor!».

Ana Obregón. (Foto: Gtres)

Ana empatiza con Anabel en este duro trance, y recuerda la figura de su hijo Aless, que falleció el pasado 13 de mayo del año 2020. El ex marido de la influencer, Omar Sánchez, también ha comentado la publicación: «Ánimo, mucha fuerza», ha escrito el canario. Irene Rosales ha lanzado un mensaje lleno de amor a la prima de su marido: «Lo importante es que la gordi está en casita con sus papis». En menos de 24 el vídeo cuenta con más de 280.000 me gusta y 25.400 comentarios, la mayoría de ellos muy cariñosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La pesadilla de Anabel Pantoja comenzó con el ingreso de su hija Alma el pasado 10 de enero en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria con pronóstico reservado. La familia de la influencer y los amigos más cercanos volaron hasta la isla para acompañar a la madre de la pequeña, que no salió del centro médico durante varios días. Belén Esteban ha hablado en el programa que colabora, Ni que fuéramos, de la situación que atraviesa su amiga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La princesa del pueblo ha defendido a Anabel a capa y espada: «Está muy bien que haya que seguir un protocolo, no voy a ir en contra de la justicia, pero las cosas se dicen de muchas maneras. Porque poner maltrato en titulares es muy duro, porque en el comunicado ese no lo pone. Y están con su hija en su casa», ha explicado Belén.