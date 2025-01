Isa Pi, sobre la investigación de Anabel Pantoja: "Moralmente me parece muy cruel"

Según una nota de prensa emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados después de la hospitalización de su hija. La bebé ha recibido el alta y se encuentra en su domicilio, pero se ha iniciado un proceso protocolario que está causando mucho ruido. La última en hablar ha sido Isa Pantoja, quien ha acudido a su puesto de trabajo en Vamos a Ver y ha desvelado cómo está su prima.

«Bueno, parece que no hay un descanso y se empieza a sembrar la duda. Viene todo esto de golpe cuando parecía que la cosa estaba bien y todo tranquilo», le ha empezado diciendo a Joaquín Prat. El presentador se ha interesado por el estado de Anabel Pantoja y Chabelita ha respondido: «Imagínate. Dentro de todo lo que está pasando está tranquila». Más adelante ha declarado que lo sucedido «moralmente me parece muy cruel», pues piensa que se ha situado a la influencer en una posición muy comprometida.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecicno)

El periodista Antonio Rossi ha explicado que el TSJC dio un paso adelante porque las autoridades pertinentes estaban recibiendo llamadas. Según cuenta, esto se ha hecho por el bien de la hija de Anabel Pantoja, para evitar especulaciones. Isa no está de acuerdo con este punto de vista y ha declarado: «¿Proteger a la menor? A mí no me lo parece».

La investigación sobre Anabel Pantoja

Joaquín Prat ha arrojado luz al asunto aclarando qué hay detrás de la investigación. «Se abren una diligencias relativas al informe que remite el centro hospitalario a los juzgados porque las lesiones que presenta la menor podrían ser compatibles con un presunto delito de maltrato infantil. El juzgado lo que hace es pedir un segundo informe que refrenda las conclusiones del primer informe y a partir de ahí se llama a la madre y al padre a declarar», ha comentado en Vamos a Ver.

Isa Pantoja considera que, al tratarse de dos personas públicas (Anabel Pantoja y David Rodríguez), el asunto tendría que haberse enfocado de otra forma. Reconoce que la noticia ya estaba circulando en algunos medios, así que era importante dar ciertos datos. No obstante, cree que se ha actuado de una forma que no ha beneficiado a su prima.

Miguel Ángel Nicolás, compañero de Chabelita, le ha dado la razón asegurando que «ha habido una filtración».

La familia apoya a Anabel Pantoja

Lo que ha hecho Isa Pantoja es importante porque ha dejado claro que, una vez más, está al lado de Anabel. Es la misma postura que ha adoptado el resto de la familia. El equipo de Isabel ha emitido un comunicado asegurando que no ha dado declaraciones, pero sí recalca apoya a su sobrina con todo lo que está pasando.