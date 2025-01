Colate no ha querido perderse la presentación de la nueva colección de plumas de Pedro Gómez en Madrid, y ha aprovechado la presencia de los periodistas para posicionarse junto a su gran amiga, Ana Obregón, en el mediático conflicto con Nia Correia. El ex de Paulina Rubio deja claro que su objetivo es «apoyar a Ana Obregón siempre, es una relación de 40 años que sigue creciendo», y da un consejo a las nuevas generaciones: «Lo que tienen que hacer las niñas de 22 es aprender de la gente que tiene más y no quejarse. La gente de 22 viene muy susceptible. Recomiendo a la gente de 22 que aprenda de la gente mayor experimentada porque la vida es dura». Un dardo envenenado directo a Nia.

Colate y Ana Obregón son amigos desde hace muchos años. (Foto: Gtres)

La relación de amistad entre Ana Obregón y Colate se remonta a su época de juventud, y en el año 2012 se barajó la posibilidad de un romance. El empresario rompió con la cantante mexicana Paulina Rubio tras siete años de relación, y desde ese momento se unió más que nunca a su gran amiga Ana, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar que lo suyo fuera más allá de una bonita amistad.

Colate y Paulina Rubio en una de sus últimas apariciones públicas como pareja. (Foto: Gtres)

¿Qué ha pasado entre Ana y Nia?

El conflicto entre la cantante Nia Correia y la actriz Ana Obregón salió a la luz tras unas declaraciones del presentador Roberto Herrera. El origen del enfrentamiento se sitúa en la grabación del spot promocional de las Campanadas en el año 2022, cuando la ex de Lequio habría provocado las lágrimas de la triunfita por ser «muy guapa y muy joven», y finalmente no participó en el anuncio. Ana negó los hechos en el programa Y ahora Sonsoles y explicó que la cantante llegó muy tarde: «Yo solamente le dije que se diera prisa, no se puede tener a todo un equipo parado».

La veterana actriz se mostró sorprendida por las palabras del presentador. «Me quedo loca. ¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto? Hoy estrena un programa, no entienden que más daño no me pueden hacer, lo que sí pueden es hacerme llorar», y pedía a Nia que la dejen «vivir en paz». Avalada por su amplia y exitosa trayectoria laboral, la protagonista de Ana y los siete explicaba que «la notoriedad se gana con trabajo con esfuerzo, sacrificio. No se gana para hacerse publicidad, te la ganas trabajando. Mucha suerte, a ver si le ve alguien».

Ana Obregón junto a Isabel Díaz Ayuso en el partido benéfico de la Fundación Aless Lequio. (Foto: Gtres)

Ana Obregón ha decidido obviar la polémica con Nia y seguir centrada en sus proyectos de vida: su nieta Ana y la Fundación Aless Lequio. El pasado mes de diciembre vimos a la actriz acompañada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración de un partido de fútbol contra el cáncer infantil para recaudar fondos para la citada fundación.