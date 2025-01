Sandra Barneda asistió ayer a la presentación del nuevo Samsung que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La presentadora dio su punto de vista sobre el conflicto entre Ana Obregón y Nia Correia. Aunque la periodista comienza diciendo que no se va a «posicionar ni en un lado ni en otro porque no he hablado ni con una ni con otra», deja claro que una de las dos miente: «Me sabe mal que estas cosas ocurran. De ser verdad me parecería mal porque es una persona joven que la han apartado por ser joven. Por otro lado, si se lo estuviera inventando también me parecería mal porque es dejar por tierra a una persona que lleva muchísimos años». Finalmente parece que Barneda apoya el discurso de Nia: «La lectura que yo he hecho es que evidentemente cuando el río suena, agua lleva. Algo ha ocurrido. Si fueran medias verdades sería una calumnia, y es tan fastidiada como romper una almohada de plumas en un balcón y luego tratar de recuperar todas las plumas. El daño se está haciendo. Esa es la pena».

Sandra Barneda en la presentación del nuevo modelo de Samsung celebrada en Madrid. (Foto: Gtres)

Sandra Barneda también ha dado su punto de vista sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne, al que ha criticado públicamente en más de una ocasión debido a su actitud con Gabriela Guillén, madre de su último hijo. «No podemos quedarnos en el siglo pasado. Esas estructuras sociales que están tan amarradas no se tienen que consentir ya. Te has equivocado y no pasa nada, no estamos juzgándote», explica la presentadora haciendo referencia al comportamiento del jerezano desde que la paraguaya anunció que esperaba un hijo suyo.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

La presentadora de La Isla de las Tentaciones deja caer que está «en un momento personal muy dulce también en el amor», aunque no desvela si su corazón está ocupado. Está viviendo un buen momento pero reconoce que ha pasado por diferentes etapas y no siempre le ha ido bien: «Me han dejado y he sufrido por desamor. Me ha gustado alguien, tenía pareja y de repente se entera. Me han puesto los cuernos y me he enterado años más tarde». En el terreno profesional su programa tiene muy buenos datos de audiencia y además está inmersa en la escritura de una nueva novela que dice será «distinta a las anteriores, quizá un poco más profunda».

Sandra Barneda en la premiere de ‘Las olas del tiempo perdido’. (Foto: Gtres)

La última pareja conocida de Sandra Barneda es la influencer y colaboradora de televisión Nagore Robles, con la que mantuvo una relación de seis años. Su ex está saliendo con la también influencer Carla Flila y se desconoce si la catalana también ha rehecho su vida junto a otra persona.