Lola Indigo ha sido relacionada con uno de los solteros de La Isla de las tentaciones. La nueva temporada del reality de Telecinco ha empezado por todo lo alto. A menos de un mes de su estreno, ya han abandonado dos parejas y se ha producido la primera infidelidad. Sin embargo, no conforme con esto, las polémicas han atravesado la pequeña pantalla y tras las presentaciones de los solteros, los seguidores del programa han relacionado a uno de ellos con la cantante.

“Vengo de Granada y soy un agricultor de los que ya no quedan. Esta carita de buenazo no me define y una de ustedes se viene conmigo en el tractor”, era el mensaje de presentación que lanzaba Sergio, uno de los tentadores, que ha acudido al programa con el objetivo de hacer que las novias caigan en la tentación. Tras estas palabras, miles de fans de la cantante y del programa comenzaron ha comentar lo mismo en redes sociales: ¿Será el chico del que habla Lola Indigo en una de sus canciones?

Lola Índigo en un concierto/ Gtres

Hace poco menos de un mes, la artista publicó su último trabajo GRX, una recopilación de canciones, en las que ha recuperado aquellos sonidos de su adolescencia en su Granada natal. Uno de los temas que se encuentra dentro de es la colaboración con la Zowi: Yo tengo un novio. “Yo tengo un novio que me come el… que me dice sucierías y me agarra del moño. Un moreno que se vino de La Habana Uno que lleva peluca, le digo: Hannah Montana. El miércoles, un pesa’o, le digo: ‘No me coma’ el tarro. Jueves un bombero, me hace un puchero. El del viernes, agricultor, lo hacemos en el tractor», son algunas de las estrofas de la canción.

Lola Indigo junto a Sergio de ‘La Isla de las tentaciones’/ Instagram

En esta canción, la exconcursante de OT comparte que está en una relación con un agricultor, y juntos disfrutan de momentos íntimos en un tractor cada viernes. Este detalle, junto con el hecho de que ambos son originarios de Granada, provocó que los seguidores del programa comenzaran a imaginar la posibilidad de que Sergio y Mimi se hubieran conocido. Los rumores ganaron fuerza al descubrir una foto en redes sociales donde aparecen abrazados y con amplias sonrisas.

Lola Indigo aclara los rumores

Ante el revuelo mediático que se ha generado sobre esta especulación, cientos de personas no han dejado de mencionar estas semanas a la cantante en redes sociales, pidiendo una respuesta. Uno de los tuits señala: «¡Te hemos descubierto, este es el de los viernes!». La cantante ha confirmado que efectivamente conoce a Sergio Aguilera, respondiendo con un mensaje humorístico: «Jajajaja, sí es el Chechu». En un segundo tuit, proporcionó más detalles, indicando que él es de Huétor, refiriéndose a Huétor Tájar, el municipio granadino donde ambos crecieron, ella después de nacer en Madrid.

te hemos pillado! @lolaindigomusic este es el de los viernes! https://t.co/R2HlNdD4VN — ♱ Alvarito ♱ (@amartineza__) January 11, 2024

A pesar de que Lola haya dicho que conoce al tentador del reality, no ha confirmado ni ha desmentido que su tema con la Zowi esté dedicado a él. Por su parte, Sergio, al estar aislado en República Dominicana, tampoco ha esclarecido nada que tenga que ver con la intérprete de Yo ya no quiero ná, así que habrá que esperar a que el concursante salga del reality para escuchar su versión.