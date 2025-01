Belén Esteban sobre el futuro próximo de la hija de Anabel Pantoja: "Va a tener un seguimiento"

Después de 18 días sumergidos en una auténtica pesadilla, Anabel Pantoja y David Rodríguez recibieron el pasado 27 de enero la mejor de las noticias: su hija Alma ha recibido el alta hospitalaria. «Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña», escribía la influencer en su perfil oficial de Instagram. Seguidamente, su pareja aseguraba a diferentes programas de televisión que «la niña estaba perfecta», sin entrar en mayores detalles sobre el diagnóstico médico de la misma. No obstante, horas después, ha sido Belén Esteban, íntima amiga de la pareja, la que ha dado las claves sobre cómo será el futuro próximo de la menor.

«Estamos muy felices y contentos. Yo sabía que la evolución era positiva y a mí no me pilló de sorpresa. La niña… Bueno, no sé si lo puedo decir, pero la niña tendrá que tener un seguimiento», comenzaba a decir la de Paracuellos desde el programa en el que trabaja. En ese momento, Kiko Hernández, que vivió una experiencia similar con una de sus hijas, ha añadido que cuando pasas un periodo tan largo en el hospital con un niño, posteriormente tiene que haber «un montón de revisiones». «Esto no se acaba aquí. Tienes que ver cada cierto tiempo cómo va», explicaba.

Belén Esteban aseguraba que la prioridad de Anabel a partir de ahora es estar con la niña y que los compromisos profesionales se mantendrán en un segundo plano hasta nueva orden. Recordando las largas semanas de ingreso, la colaboradora no ha podido evitar las lágrimas, agradeciendo el trato que han recibido en todo momento por parte del equipo médico y las palabras que han tenido tanto la sobrina de la tonadillera como su pareja con todos los familiares y amigos que han estado junto a ellos en estos duros momentos.

«No han sido días fáciles. […] Yo creo que ha rezado tanta gente por esta niña, que la niña es de David y de Anabel, pero creo que Alma es un poquito de toda esa gente que ha estado ayudando, de una manera tanto consciente como inconsciente. Yo he estado en San Judas y la gente estaba poniendo velas por ella. Hemos hecho promesas por ella», confesaba Esteban. Unas declaraciones que corroboraba María Patiño, señalando que ella es de esas personas que considera que «la buena energía siempre ayuda en estos casos».

«Gracias a los abuelos y a las abuelas que nos quitan muchas cosas para que los apdres no suframos», Belén emocionada con el regreso de Alma a casa en #NQFS28E. ⏩https://t.co/PDyRvTvzt6 pic.twitter.com/v9uAckzzpE — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) January 28, 2025

Antes de terminar de hablar sobre la situación de la pequeña, desde el plató de Ni que fuéramos, Belén hacía hincapié en el fundamental papel que han desarrollado los abuelos de Alma en estos días de hospitalización, haciendo especial mención en Merchi, la madre de Anabel: «Quiero recalcar que los abuelos han sido muy importantes. Merchi llevaba comida, ropa limpia y se tiraba todo el santo día allí. Por eso digo muchas veces lo de benditos abuelos. Porque los padres sufrimos, pero los abuelos sufren tanto por sus nietos como por sus hijos», concluía.