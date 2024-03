En 2020, Tamara Falcó, de 42 años, se convirtió en el fichaje estrella de El Hormiguero, espacio de Pablo Motos que lleva formando parte de la parrilla televisiva 2006. La marquesa de Griñón aparece en pantalla cada jueves en la sección de La Tertulia junto a; Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Todos ellos, junto al presentador debaten sobre temas de actualidad. Y ha sido en la última emisión donde la hija de Isabel Preysler ha tenido un desliz, revelando así un detalle de la vida privada de su compañera Pardo.

El desliz de Tamara Falcó en directo

Tamara Falcó ha metido la pata, coincidido la entrega con la visita de Yolanda Ramos, que acudía al programa para presentar su nuevo proyecto en Atresplayer, que se estrena este próximo domingo. Tras su divertida visita llegaba el momento de sentarse como cada jueves para hablar de temas de actualidad.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’/ Instagram

Era Pablo Motos soltaba una pregunta. «¿Sois de ir a la cara y si les gusta alguien decírselo?». Ante la cuestión planteada, Tamara se arrancaba y contaba anécdotas pasadas sobre sus antiguas parejas, y aseguraba que no hacía falta que se declararse porque se le notaba de lejos cuando le gustaba alguien. Por su parte, Cristina Pardo comentaba que si por ella fuera, hubiera sido una «mojigata» toda la vida.

Cristina Pardo en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Es precisamente en ese momento, cuando la marquesa se iba de la lengua desvelando, por primera vez, cómo se llama la pareja de su compañera. «Y con Jorge, ¿cómo lo hiciste?», soltaba Falcó. Una inesperada confesión que fue respondida por Pardo, visiblemente nerviosa. «Pues porque me dejé hacer, todo lo hizo él», salía del paso. Y, es que, hasta ahora, nunca se había hablado de la pareja de la presentadora de La Sexta, pero gracias a esta confesión por parte de Tamara Falcó podemos conocer qué persona ocupa el hermético corazón de la comunicadora.

Sobre Cristina Pardo

Cristina Pardo estudió periodismo en la Universidad de Navarra y durante la carrera hizo prácticas en la Cope, donde tuvo a Federico Jiménez Losantos como jefe. En 2006 dio el salto a la pequeña pantalla en la Sexta Noticias y, desde entonces su carrera en el mundo de la comunicación ha sido imparable, logrando éxito tras éxito.

Pese a que la discreción es la fórmula principal por la que apuesta la periodista, de 46 años, en febrero también reveló algún que otro detalle de su vida sentimental. «Yo no discuto mucho, pero es verdad que hay una cosa que no aguanto… él es muy ordenado y entonces ordena hasta lo que no usa él porque dice que es más práctico. Yo soy bastante ordenada, pero claro, no soy tan ordenada como él y, sobre todo, algo que yo no uso pues…», dijo, en clave de humor.