La esfera íntima de Silvia Abril y Andreu Buenafuente: de su boda secreta a su hija en común

Silvia Abril y Andreu Buenafuente son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Esta martes, 12 de noviembre, la actriz acudirá a El Hormiguero con motivo de la promoción de su último trabajo titulado Mamen Mayo, una nueva ficción que saldrá a la luz el próximo 18 de noviembre en SkyShowTime. Sin embargo, aunque siempre se ha mostrado reacia a compartir detalles de su faceta más personal, existe la posibilidad de que se lance a comentar con Pablo Motos algunos detalles de su vida amorosa que, hasta ahora, no son conocidos en la esfera pública.

Silvia y Andreu se conocieron en 2006 en el programa Buenafuente. Por aquel entonces, la intérprete se encontraba atravesando por un muy buen momento profesional tras el éxito de Homo Zapping. «Se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de Niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después hablamos mucho… Fuimos a casa. Le dije que nos deberíamos dar un beso ya. Y ese fue el momento en que empezamos a salir», confesó el catalán en el programa Còmics Show de TV3.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en la 34º edición de los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Desde entonces, su complicidad quedó patente delante de las cámaras, formando un dúo televisivo que consiguió un gran elenco de fans. En 2011, el programa se canceló y continuaron sus carreras por separado, aunque su relación siguió avanzando por el mejor de los caminos. Fue entonces cuando decidieron aumentar la familia, dando la bienvenida a su primera hija en común en 2012. Un gran paso en su historia de amor que les uniría aún más. No obstante, no fue fácil llegar hasta ahí, ya que tal y como confesó la propia Silvia, tuvo problemas para quedarse embarazada.

«Había una disfunción, que yo no había detectado nunca, que era la intolerancia al gluten, y demostró que el hecho de ingerir gluten durante tantos años me había afectado el sistema reproductivo, y yo no lo sabía ni tenía ningún síntoma», explicó en una entrevista concedida al portal del doctor Xevi Verdaguer.

Su boda secreta

Pero eso no es todo. Cinco años después de estrenarse como padres primerizos, se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia completamente secreta, siendo fieles, una vez más, a su característica discreción. Según lo trascendido, el enlace tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona y fue oficiada por la alcaldesa Ada Colau, un detalle que contó posteriormente Concha Velasco, íntima amiga de la novia.