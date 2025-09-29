La Comunidad Valenciana, en alerta roja de nuevo y los famosos tiemblan con estas lluvias extremas. Cuando se va a cumplir el primer aniversario de la DANA -la tragedia metereológica que se cebó con parte del país y que afectó mayoritariamente a la mencionada Comunidad Autónoma por lluvias torrenciales-, el Ayuntamiento de Valencia ha decretado -desde el pasado domingo 28 de septiembre- medidas de emergencia con motivo del temporal de lluvia que afecta al litoral mediterráneo.

Por el momento, un total de 239 municipios de la Comunidad Valenciana han suspendido las clases ante la alerta roja por lluvias, por lo que más medio millón de alumnos se han visto afectados por esta medida. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) también ha informado que, actualmente, un total de ocho carreteras se encuentran cortadas como consecuencia de las inundaciones.

Esta situación, y debido a la catástrofe del 2024, ha supuesto que muchos rostros conocidos acudan a sus redes sociales -mayoritariamente influencers que son valencianos- para alertar a sus seguidores sobre las nuevas lluvias que afectan a gran parte de la Comunidad Valenciana.

Oleada de mensaje en redes sociales

Los famosos alertan sobre la alerta roja en Valencia. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Máximo Huerta, colaborador de El programa de Ana Rosa, ha compartido un mensaje que ha recibido por parte del Ayuntamiento de Buñol: «Alerta roja. Se decreta mañana la alerta roja por lluvias y tormentas. Quedan suspendidas las clases y toda actividad educativa hasta nuevo aviso. Así como todas las actividades al aire libre. Por favor, pedimos que extremen las precauciones y eviten los desplazamientos si no son estrictamente necesarios».

Además, al igual que Love Yoli, ex concursante de Gran Hermano, han publicado el mensaje que han recibido por parte de Protección Civil en el que alertan sobre «una posible inundación en el litoral de Valencia por fuertes lluvias»: «Han vuelto a saltar las alertas por lluvias en nuestros teléfonos y por poco me explota el corazón. Me ha recordado a la horrible Dana que azotó Valencia durante 11 meses. Por favor, tened mucho cuidado y no salgáis si no es estrictamente necesario. Los niños por supuesto mañana no irán a la escuela, pero tened cuidado en la carretera».

Quien también ha reaparecido en su cuenta personal para lanzar un a advertencia ha sido Ana López. El pasado año su marido, Borja González -que fue el último ganador de Supervivientes- estuvo inmerso como voluntario en la DANA para reparar algunos daños de su pueblo, por lo que con este nuevo temporal en Valencia está reviviendo lo ocurrido: «La alarma que a algunos nos pone los pelos de punta. Sigo pensando que es tarde, que ahora no sirve que paralicemos el mundo ni que nos avisen simplemente cuando llueve mucho, puesto que ese día a muchos no nos llovió y tendrían que haber avisado aquel 29 de octubre. Ahora nadie se quiere pillar los dedos y, mientras tanto, seguimos escuchando esa alarma que a muchos nos vuelva el corazón».

Finalmente, otros rostros conocidos como la presentadora Mónica Carrillo -originaria de Elche- o las influencers Violeta Mangriñán o Marta Lozano, también han reaparecido en sus redes sociales con mensajes de alerta.