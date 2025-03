Aprovechando la celebración del Día de San José, el Rey Felipe VI ha hecho una visita sorpresa a Valencia. Tanto el monarca como la Reina Letizia han estado muy pendientes de la situación de los valencianos a raíz de la DANA que afectó la comunidad y otras zonas del país el pasado mes de octubre y han visitado varias localidades a lo largo de los últimos meses.

Esta vez, mientras doña Letizia continuaba con su agenda de compromisos en Madrid, el jefe del Estado se trasladó hasta Valencia para pasar esta jornada tan especial allí.

A media mañana don Felipe llegó a Torrent, donde visitó dos fallas. Por la tarde, el monarca estuvo en el coso de Valencia para el cierre de la Feria de Fallas. El monarca fue espectador de excepción de la última corrida del festejo, de carácter benéfico para los damnificados por las riadas.

El Rey Felipe VI durante una corrida de toros. (Foto: Gtres)

No obstante, entre la visita a Torrent y el colofón en la plaza de toros, el jefe del Estado tuvo tiempo para disfrutar de un almuerzo en un restaurante de Aldaia. Tal como ha trascendido, el Rey estuvo acompañado por su equipo de seguridad y protocolo en esta parada en una de las localidades afectadas por la DANA a finales del mes de octubre.

En concreto, el grupo eligió el restaurante Alacena de Aldaia y no dudó en posar sonriente con el personal. Como suele ser habitual en estos casos, don Felipe se mostró como cualquier cliente más, sin que se le diera trato de favor. El monarca fue muy cordial y cercano.

Así lo han confirmado desde el propio local: «Me ha sorprendido por su sencillez, y lo primero que ha hecho es interesarse por mi situación personal como damnificado de la DANA», ha explicado el dueño del restaurante, Andrés Jiménez, en unas declaraciones al diario Las Provincias.

El restaurante es uno de los muchos afectados por las riadas del mes de octubre y poco a poco intenta retomar la normalidad tras haber reparado los desperfectos y todos los daños que ocasionaron las inundaciones. A pesar de que Andrés Jiménez tiene el local en Aldaia, varios de sus familiares también se vieron afectados, ya que residían en Paiporta y Picanya.

Un cliente más

Para el local, la visita de don Felipe ha sido toda una alegría está encantado de poder haber contado con su presencia: «Que venga a comer el Rey a mi restaurante es un orgullo y un auténtico placer tanto para mí como para mi equipo», ha dicho Jiménez, que ha revelado que recibió una llamada de la Casa de S.M. el Rey hace unos días para confirmar la reserva. Según ha contado, no se le pidió ningún trato especial, solamente dos mesas para once personas.

Tal como ha comentado al citado diario, Andrés no ha tenido que hacer ninguna compra especial para la visita del Rey Felipe. A pesar de que no ha dado detalles concretos sobre el menú que degustó el monarca y su equipo, sí que ha dicho que probaron dos arroces y que no han puesto ninguna pega durante el tiempo que han permanecido en el local. El propietario ha explicado también que en el momento de la visita había unos 40 clientes en el local y don Felipe se ha hecho fotos con todos los que se lo han pedido.