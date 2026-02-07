Guía definitiva de cortes de pelo 2026: lo que se lleva y lo que desaparece

Los comienzos de año tienen algo magnético. En el primer trimestre, muchas mujeres sentimos ese impulso casi instintivo de mirarnos al espejo y pensar: es momento de un cambio. No se trata solo de cortar, teñir o probar algo nuevo, sino de marcar una nueva etapa, de reflejar por fuera lo que se mueve por dentro. La belleza, al final, también es una forma de contar quiénes somos y hacia dónde vamos.

Para descubrir qué se lleva de verdad este 2026, hablamos con Daniele Sigigliano, reputado estilista y propietario de Blow Dry Bar (Calle de Pelayo, 76 y Calle de Juan de Mena, 14, Madrid), un concepto de salón neoyorquino, vanguardista y ecofriendly que apuesta por una belleza consciente y actual. Su visión es clara: «Las tendencias ya no buscan transformar a las mujeres, sino acompañarlas y potenciar su estilo personal». Y estas son las cuatro claves que marcarán el ritmo del año.

Corte Shaggy

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse)

También conocido como Shag, este corte se reafirma como uno de los favoritos por su capacidad para realzar los rasgos y aportar carácter al look. En largos midi o melenas largas, se construye a base de capas bien definidas, con patilla y nuca equilibradas para crear volumen, textura y un movimiento muy natural. Es desenfadado, con un punto rebelde y fresco, perfecto para quienes quieren un cambio que se note sin perder versatilidad. Ideal para llevarlo al natural o potenciarlo con ondas suaves y un toque de styling.

Corte Bob

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lily Collins (@lilyjcollins)

El Bob vuelve a coronarse como el corte estrella, pero esta vez en su versión más suave y estilizada. Escalado y ligeramente más largo en los mechones que enmarcan el rostro, apuesta por bordes difuminados y un acabado degradado que aporta ligereza y movimiento. Con raya al medio, estiliza las facciones y afina los pómulos, logrando un look minimalista, pulido y muy actual. Un imprescindible para quienes buscan elegancia sin complicaciones.

Long Layered

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kaia (@kaiagerber)

La influencia de los años 90 sigue marcando tendencias, y este corte lo confirma. Pensado para melenas largas, el Long Layered juega con capas estratégicas que se adaptan a cualquier tipo de cabello y densidad. El resultado es una melena con movimiento y caída natural, que prácticamente se peina sola. Perfecta para quienes quieren verse arregladas sin pasar horas frente al espejo.

Jane Birkin

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dakota Johnson (@dakotajohnson)

Este look se consolida como el epítome de la belleza sin artificios. Largo medio o melena larga, capas muy sutiles y un flequillo recto o ligeramente desfilado a la altura de las cejas que enmarca el rostro con delicadeza. La clave está en la textura suave y el movimiento orgánico, lejos de acabados rígidos o demasiado pulidos. Es femenino, relajado y con ese aire parisino que nunca pasa de moda.