El pasado 23 de febrero, Selena Gómez asistió a los SAG Awards en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. Durante el evento, además de destacar como una de las protagonistas de la noche por recibir uno de los galardones, también acaparó la atención de muchos de los presentes por su notable cambio físico. Y es que, a simple vista, la actriz lució una figura mucho más delgada en comparación con los últimos meses, lo que la volvió a situar en el centro del huracán mediático, ya que su apariencia ha sido un tema de conversación recurrente en numerosos medios internacionales.

Selena Gómez en los SAG Awards. (Foto: Gtres)

Fue a principios de 2023 cuando la intérprete de Los magos de Waverly Place tuvo que hacer frente a multitud de críticas por su aumento de peso. «Estoy un poco más gorda porque me divertí durante las vacaciones», reconoció en un directo de Instagram junto a Gracie, su hermana de nueve años. Sin embargo, este notable cambio tiene un trasfondo. Y es que fue diagnosticada con lupus en 2014, enfermedad por la que necesitó un trasplante de riñón tres años después. Esta dolencia modificó sus kilos en numerosas ocasiones por la medicación que tomaba, aunque en todo momento Selena reiteraba que «prefería estar sana a seguir los estándares de belleza». «No me importa mi peso, porque la gente va a opinar sobre él de todas formas. Que si estás demasiado delgada, que si estás demasiado gorda, que si eso no te sienta bien… Soy perfecta tal y como soy», dijo en otra ocasión.

Selena Gómez en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Pero la evolución física de Selena a lo largo del tiempo va mucho más allá de la modificación de peso que ha experimentado en los últimos años. La actriz se lanzó a la fama a principios de los años 2000 de la mano de Disney Chanel. Allí consiguió consolidarse como un ídolo para muchos de los jóvenes seguidores del canal y, por aquella época, su imagen se basaba en la sencillez y en la moda del momento. No obstante, conforme su popularidad iba in crescendo sus looks comenzaron a ser más arriesgados, con mechas de colores en la melena y otros accesorios atrevidos.

Selena Gómez a lo largo de los años. (Foto: Gtres)

Alrededor del año 2008, Selena vivió una etapa más sofisticada y elegante y optó por lucir su cabello natural, demostrando que menos siempre es más. Según ha ido creciendo, los cambios más llamativos han sido sus peinados, aunque el maquillaje rockero que lució entre 2014 y 2016 tampoco pasó desapercibido. En la actualidad, se ha convertido en una fiel defensora del movimiento body positive, alegando en todo momento la aceptación de todo tipo de cuerpos.