Isabel Preysler contra Pedro Sánchez: "No tengo nada bueno que decir sobre el gobierno"

Ha pasado más de un mes desde que Isabel Preysler publicara sus memorias bajo el título Su verdadera historia. En ellas, la apodada como la reina de corazones se sinceró como nunca sobre los episodios más destacados de su vida, así como también desveló detalles de algunos otros que, hasta ahora, eran completamente desconocidos en la esfera pública. Como era de esperarse, sus declaraciones revolucionaron el panorama literario de nuestro país, pero en todo momento, la socialité supo mantener la compostura en medio del caos. De hecho, más allá de las entrevistas de promoción de la obra, ha preferido mantenerse en su habitual discreción. Sin embargo, este martes, 2 de diciembre, ha concedido una entrevista desde su casa de Puerta del Hierro (Madrid) a Susanna Griso, en la que más allá de volver a hablar de su faceta como madre y de los hombres que han pasado por su vida, también se ha lanzado a opinar sobre algunas de las figuras políticas más relevantes del momento.

Aunque en un principio Preysler señalaba que prefería no pronunciarse sobre estos temas, lo cierto es que finalmente ha terminado diciendo que «no tiene nada bueno que decir del actual Gobierno de España». Unas declaraciones que han dejado más que claro que está completamente en contra de la gestión que está llevando a cabo Pedro Sánchez durante su mandato. Por otro lado, tampoco ha tenido reparos en reconocer que Donald Trump «no le gusta nada», a pesar de que es consciente de que «tiene muchísimos seguidores». «No es mi candidato, desde luego», manifestaba, señalando que tenía grandes dudas sobre si conseguirá la paz en puntos como Ucrania o Gaza.

Isabel Preysler y Susanna Griso en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Sobre algunos de los miembros de la monarquía española, la madre de Tamara Falcó considera que la Reina Letizia «hace su papel perfectamente bien», así como también ha confesado que tiene interés en leer las memorias del Rey Juan Carlos, las cuales llegan a las librerías de nuestro país el próximo 3 de diciembre. «Él nos ayudó a la Transición y a traer la democracia. Ya sé que hay gente que dice que no la trajo, pero se podía escoger una cosa u otra y él hizo que fuese la democracia», apuntaba.

De su postura política a los celos que ha sufrido con los hombres

Más allá de posicionarse públicamente en medio de la crisis política que acontece en nuestro país, Isabel Preysler también ha aprovechado su intervención en Espejo Público para hablar sobre los celos que ha sufrido a lo largo de la mayoría de sus relaciones. Señalaba que, aunque todos los hombres que habían pasado por su vida habían sido celosos, lo cierto es que Vargas Llosa se llevaba la palma. «Con un hombre celoso no hay nada que hacer. Es una falta de seguridad en sí mismo. Y solo te puedo decir que por muy buena que sea una relación, daña siempre los celos».

Isabel Preysler en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Centrándose en su historia de amor con el Premio Nobel, Isabel ha compartido uno de los episodios de celos más bochornosos que ha vivido junto a él. «A Mario le daba celos que bailase en una fiesta. De hecho, si lo hacía dos canciones seguidas con la misma persona, le molestaba. Tanto es así, que una vez estábamos en una fiesta grande de Madrid me sacó de la pista de baile. Yo disimulé delante de todos los presentes. […] Tampoco le gustaba que me piropearan», detallaba.