Entramos en ‘Villa Meona’, la casa donde Isabel Preysler fue feliz con su gran amor

Villa Meona se ha convertido con el paso del tiempo en el gran refugio de Isabel Preysler. Y es que allí vivió algunos de sus momentos más felices junto al que define como el gran amor de su vida, Miguel Boyer. Fue el propio ministro quien se encargó de diseñar la propiedad en la década de los ochenta. Ubicada en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, su nombre lleva tiempo ligado al de la familia Preysler, además de ser una de las casas más mediáticas y testigo de algunas de las reuniones sociales y políticas más relevantes.

Con 5.045 metros cuadrados de parcela y 2.000 edificados, también se ha convertido en objeto de chistes, ya no solo por sus dimensiones, sino por una curiosa anécdota referente a la gran cantidad de baños que hay en la misma. Concretamente, trece, lo que sirvió para que la bautizaran como Villa Meona. Mientras que la propia familia siempre ha procurado referirse a la misma como Miraflores, debido a que se encuentra ubicada en la calle que lleva ese mismo nombre.

Isabel Preysler y Miguel Boyer. (Foto: Gtres)

Así es ‘Villa Meona’, la espectacular mansión de Isabel Preysler

El terreno en el que está edificada la propiedad fue adquirido por 111 millones de pesetas (667.000 euros). Y lo cierto es que su construcción no estuvo exenta de polémicas; desde los comentados camiones encargados de descargar retretes, a las supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas por Gracia Berghese, casada con Agustín Boyer.

En 1992, Isabel Preysler nos dejaba entrar por primera vez a su hogar a golpe de exclusiva, mostrando todas las estancias una por una. En el reportaje presentado por la revista ¡Hola!, la apodada como «reina de corazones», admitía que pese a que la vivienda «es un poco grande», también resulta «muy acogedora».

Imagen del interior de ‘Villa Meona’. (Foto: Mediaset)

Cabe destacar que el interior de ‘Villa Meona’ está distribuido en diferentes alturas. Por ejemplo, en la planta baja encontramos el salón, el comedor, el despacho y la cocina; mientras que, en la planta superior, tenemos los dormitorios, el cuarto de juego y una zona pensada especialmente para Isabel Preysler. Nada menos que una suite con despacho y un cuarto de estar propio, que ocupan unos 150 metros cuadrados.

Testigo de su historia de amor con Miguel Boyer

Por otro lado, si bien el interior de la casa está decorado de manera clásica, en el exterior hay dos piscinas y unos espectaculares jardines. Un gran espacio cuyos gastos superarían los 7.000 euros al mes. La propia Isabel ha reconocido que está realmente agradecida con el personal de servicio. «Reconozco que no podría llevar esta casa sin ellos. Me hacen la vida muy agradable. Son mis manos y mis pies», aseguraba en su documental de Disney+.

Isabel Preysler y Miguel Boyer en los ochenta. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, cuando Miguel Boyer sufrió un ictus el febrero de 2012, la vivienda se transformó para adecuarla a sus necesidades. Y es que le dejó graves secuelas, como problemas de movilidad, que más tarde terminarían costándole la vida. En 2014, el economista fallecía a causa de una embolia pulmonar, pero Isabel Preysler siguió viviendo en la mansión junto a algunos de sus hijos. Y, pese a que poco a poco todos han ido abandonando el nido para hacer su propia vida, seguirían manteniendo sus habitaciones dentro de la mansión.