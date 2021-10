El pasado 2 de marzo de este mismo año, Álex Casademunt perdía la vida en un trágico accidente en Mataró -Barcelona. Una noticia que dejó totalmente desolada, a su entorno más cercano, así como a sus fans. Tras su fallecimiento se organizó un concierto homenaje al artista. En un principio iba a ser celebrado el 21 de julio en el Wizink Center, pero la pandemia del coronavirus trastocó esos planes y tuvo que ser aplazado hasta el 24 de septiembre. Sin embargo, la organización finalmente tomó la decisión de cancelarlo definitivamente.

“Lamentamos informar que, el Concierto Homenaje a Álex Casademunt programado para el próximo 24 de septiembre en el Wizink Center Madrid queda cancelado. Dicha determinación se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar. El importe de las entradas se devolverá a través de las ticketeras donde fueron adquiridas”, rezaba el escrito.

Después llegó la polémica porque muchos apuntaban a que David Bustamante, así como el resto de los cantantes que formaban parte del cartel habrían solicitado un caché por adelantado para poder participar. Según afirmó María Patiño en Sálvame, el cántabro habría solicitado “4.000 euros” por adelantado. Sin embargo, la familia de Casademunt salió en defensa del intérprete de Al filo de la irrealidad.

“La organización determinó que cobraran los artistas porque el evento no era gratuito. A partir de aquí, todos los artistas, sin distinción, nos dijeron que si queríamos recibir el dinero que ellos iban a cobrar y nosotros nos negamos en rotundo porque, gracias a Dios, una donación para la hija de Álex que está muy sana no hace falta”, aseguró Joan, hermano del fallecido cantante. “Bustamante no me ha decepcionado en absoluto. Es un buen amigo de la familia, nos ha llamado siempre… Se ha brindado siempre al cien por cien a estar con nosotros», añadió dando por finalizada todo tipo de polémicas. Ahora, ha sido David quien ha dado a conocer cómo se encuentra ante lo sucedido.

“La verdad sale cuando tiene que salir, por eso no he alimentado ninguna polémica. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo, porque cada vez que empiezo con un proyecto, lo manchan de alguna manera, y es un poco injusto. Yo lo único que quiero es trabajar, ser feliz y vivir tranquilo porque hago porque así sea (sobre la relación con la familia) es adoración lo que le tengo a ellos, se le echa mucho de menos a Álex y siempre que necesita en cualquier cosa estaré allí porque más que un amigo es un hermano”, ha explicado David Bustamante.

Por otro lado, ha dejado claro, que si en algún momento se lleva a cabo cualquier tipo de homenaje a Álex, estaría encantado de participar. “Ojalá, ojalá, lo merece más que nadie era una persona muy especial lo y nos ha dejado un vacío muy grande, cuando me digan ahí esteré, no tiene más que llamarme”, ha sentenciado.