David Bustamante, cuenta atrás en su debut como actor: «es lo más difícil a lo que me he tenido que enfrentar»

Tras saltar al mundo de los realities de la mano de MasterChef Celebrity, donde está sorprendiendo con sus platos y espontaneidad, David Bustamante está a punto de estrenar su proyecto más ambicioso, con el que da un pequeño giro a su carrera profesional. Este viernes, el de San Vicente de la Barquera ha presentado al mundo el musical de Ghost.

Tras una pequeña demostración de lo que verán los asistentes al teatro musical, el artista ha contado a las cámaras de Gtres cómo se encuentra. «Estoy nervioso y emocionado. Nervioso porque sé la responsabilidad que tengo, un proyecto entre manos que llevaba muchísimo tiempo esperando. Y muy emocionado porque es muy bonito, me ha enamorado. No paro, no dejo de pensar en la obra. Incluso cuando viene la familia o amigos a casa les paso el texto, escogen un personaje y vuelvo a repasarlo. Es casi obsesivo pero es muy bonito también», ha comenzado diciendo.

Y es que Ghost es muy especial para él, pues conoce la historia de manera profunda y desde que era un niño. «Los musicales desde hace mucho tiempo era una bombillita que se iba encendiendo, pero no llegaba ese proyecto. Pero a este no puedo decir que no. En mi familia estamos muy ligados a esta historia porque es la película favorita de mis papás e incluso en la comunión la banda sonora que suena es la de Ghost, he tenido un perro que se llamaba Ghost, una perrita que se llamaba Molly… Es una historia que por mucho la repongan, es tan icónica que es el regalo perfecto».

Sin duda, es un gran reto en su carrera, pero David asegura que está muy bien acompañado. «Cristina (quien interpreta a Molly) es una absoluta maravilla, es una actriz que lleva desde los 9 años actuando en musicales y me está enseñando mucho. Es un amor de persona, ya la quiero para siempre. Hablamos de nuestros niños constantemente, me lo está poniendo súper fácil. Y el resto del equipo también. Me miman mucho, tienen mucha paciencia».

Cantar no es lo único que tendrá que hacer, pues la parte más complicada será la de interpretar al personaje. » Creo que lo más difícil a lo que me he tenido que enfrentar, yo no soy actor, a encontrar dentro de mí esos sentimientos. Que no difiere mucho a cuando tengo que interpretar una de mis canciones, ponerme en ese lugar, pero sin ser exagerado, tener un punto medio. Pero estoy rodeado de los mejores e imagino que poco a poco iremos puliendo», cuenta el cántabro, que quiere que esa otra faceta le salga tan bien, «que tenga la misma calidad y sume y potencie a mis compañeros y sus personajes».

Las cosas le van tan bien en el plano profesional como en el personal, pues sigue viviendo una bonita historia de amor junto a Yana Olina. En los últimos días se ha hablado mucho sobre si la pareja estaría pensando en pasar por el altar, un tema que de momento prefieren dejar de lado. «están muy bien las cosas así, ¿por qué hay que…? Las cosas llegan. No me cierro al matrimonio, pero las cosas llegan. Es lo típico que te preguntan, y cuando os mudáis, cuando os casáis, cuando los niños… Estamos en el siglo XXI, no hace falta tanto. Lo importante estamos bien y tranquilos».