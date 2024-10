La amenaza de Rosa López: "Si yo escribiera mis memorias arde España"

«Siento que este mundo no es mío. Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor». Con estos versos de una de sus canciones, Rosa López ha intentado explicar, en una de sus últimas entrevistas, el motivo por el que ha sufrido durante mucho tiempo. Saltó a la fama en el año 2001 como concursante de la primera edición de Operación Triunfo y, aunque han pasado veinte años desde entonces, lo cierto es que todavía manifiesta que se pone tensa delante de una cámara. «Me encanta hablar con la gente, pero ponerme delante de la cámara me pone nerviosa. Esa luz me pone de los nervios. Es como un trauma. Siento que quiero contestar con educación, pero siempre acabo metiendo la pata», comenzaba a decir a una conocida revista del país.

La cantante asegura que tiene muchas vivencias que podría contar pero, al mismo tiempo, sabe que podría acarrear problemas: «Si yo escribiera mis memorias arde España. Se quema. Yo vivo con una sonrisa, pero eso no quiere decir que no sufra. Yo sufro como todos», explicaba. Añadía que a pesar de que llevaba 22 años formando parte de la esfera pública, había asuntos personales de su vida que no habían salido a la luz y que nunca lo harán: «No se sabrán hasta que me muera, pero estoy escribiendo un libro y ahí sís que cuento algunas anécdotas y vivencias que me han hecho crecer como persona», sentenciaba.

Rosa López en la premier de la película ‘Padre no hay más que uno’. (Foto: Gtres)

¿Planes de boda?

En cuanto a su vida personal se refiere, Rosa se encuentra viviendo una bonita historia de amor con Iñaki García. Han sido numerosos los rumores que señalan que se estarían planteando convertirse en marido y mujer, pero, por ahora, la cantante ha sido clara al respecto en su entrevista a Semana: «No me importaría casarme porque siento que mi chico es para toda la vida. Si me caso perfecto y si no, tampoco pasa nada. Lo que no quiero es que mi boda sea un estrés. Últimamente yo no veo ningún novio contento, los veo a todos con cara de chupar limones», expresaba entre risas.

Rosa López y su novio, Iñaki García en Madrid. (Foto: Gtres)

Su relación con Chenoa

Al hablar de planes nupciales, también quiso pronunciarse sobre la polémica que se formó alrededor de su no invitación a la boda de Chenoa. Aunque a partir de entonces no han cesado los rumores acerca de la existencia de una mala relación entre ellas, la artista ha querido destacar que para nada es así: «No me gusta hablar de ese tema, me parece irrespetuoso por mi parte. Pero yo quiero mucho a Laura, la quiero muchísimo», decía.

Rosa López y Chenoa en una rueda de prensa de ‘Operación Triunfo 1’. (Foto: Gtres)

A lo largo de la entrevista, insistía en que pensaba que el revuelo que se generó estaba ligado a su inseguridad: «Laura es una tía muy segura y yo muy insegura, aunque estoy cambiando. Ahora te estoy mirando a la cara y para mí antes era imposible mirar a los ojos de las personas por esa inseguridad, por la incultura, por la poca información de la vida que tenía. Desgraciadamente en este mundo de haters cuando no vemos a una persona segura de sí misma, tendemos a echarle mierda encima», sentenciaba.