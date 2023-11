No es ningún secreto la dura rutina de entrenamiento a la que se somete Rosa López desde hace años. La cantante ha encontrado en el deporte una gran fuente de satisfacción personal y no hay ocasión que se precie en la que no aproveche para compartir con sus seguidores los avances que lleva a cabo en el gimnasio. Esta última semana ha sorprendido en sus redes sociales con un vídeo en el que se la puede ver levantando pesas junto a su entrenador personal, David Navarro. Y si bien no es la primera vez que la vemos trabajando con una gran cantidad de peso, sí que ha sido sorprendente por la dificultad que requería el ejercicio.

«Hay días que vamos arrastrados cuando se trata de decidir cuidarse o sacar tiempo para ti. Nos cuesta mucho, si no es por una cosa, es por otra. Las hormonas hay que mantenerlas a raya como al resto de sistemas que tiene nuestro cuerpo. Así que, ¡adelante siempre! De ahí esa frase tan repetida de: ‘no hay excusas’», empezaba escribiendo la artista junto al vídeo. «P.D.: Tu pasado es el combustible para ser la persona que quieres ser hoy. Pero date prisa que no tenemos tanto tiempo para aprender», decía en su publicación.

A pesar de que no ha especificado cuántos kilos estaba levantando, lo cierto es que la agilidad y la fortaleza que tiene Rosa López ha sorprendido en sus redes sociales. Y es que se trata de un duro entrenamiento con diferentes repeticiones que requiere de una magnífica forma física para poder realizarlo. Principalmente está centrado en el tren inferior y la publicación atesora ya más de 8.000 ‘likes’. Aunque no es la primera vez que Rosa López impresiona a sus seguidores.

Este mismo año, la que fuera ganadora de la primera edición de Operación Triunfo se dejaba ver levantando 110 kilos en el gimnasio. También hemos sido testigos de cómo realiza flexiones con mancuernas, dominadas y sentadillas. Siempre dentro de circuitos con ejercicios de alta intensidad, lo que le está reportando una envidiable figura.

Feliz junto a Iñaki García, con el que lleva saliendo cuatro años, la cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Señales. Es el primer disco que lanza como artista independiente, sin ayuda de ninguna compañía discográfica, y su primer sencillo se titula Miedos. En este tema, habla sobre la ansiedad, los ruidos en la mente y la distorsión de la realidad.

Precisamente en este sentido, Rosa reconocía recientemente en una entrevista en Onda Cero que la primera vez que llegó a Madrid, con 16 años, ya se sintió «muy sola». «Eso atormentaba mi cabeza», destacaba. Según ella, le supuso un gran esfuerzo aceptar las cosas buenas que la vida le daba, indicando que no debemos sentirnos «culpables de nuestros éxitos» y que si ella está en la música es para ayudar a los demás.

En la cabecera de su nuevo disco, Rosa López recalca palabras que ha leído en sus perfiles de redes sociales o en el de sus compañeros tales como oportunista, patinazo, fracaso, polémica o decepción. Ante ello, mandaba un claro mensaje: «No me va a parar nada porque la vida la veo con muchísimo amor».