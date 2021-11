La evolución de Rosa López con el paso del tiempo es evidente. Tanto interior como físicamente, la cantante nada tiene que ver con aquella joven que se presentaba a Operación Triunfo 1 con la intención de poder cumplir el sueño de dedicarse a la música. A día de hoy, la ganadora del famoso programa de talento se ha consolidado como un ejemplo a seguir en lo profesional y en lo personal. Y es que además de contar con una carrera brillante, la granadina ha conseguido perder 40 kilos en los últimos cinco años.

Pero, ¿cómo lo ha conseguido? Rosa parece ser una de esas personas que persiguen sus objetivos hasta el final, y uno de ellos era el de deshacerse de algunos kilos para mantener un perfecto estado de salud. Para ello, la artista optó por dejar de lado la vida sedentaria para adentrarse de lleno en unos hábitos mucho más saludables. Así lo confirmaba ella misma en sus últimas entrevistas, desvelando que para perder peso ha tenido que decir adiós a la bollería industrial y a la carne.

Ahora la más conocida como ‘Rosa de España’ ha decidido apostar por los vegetales, las legumbres y los frutos secos. De hecho, en LOC han confirmado que la cantante “controla mucho lo que toma. Come buenas raciones, pero siempre son de verduras y frutas”. De hecho, ni los planes fuera de casa impiden que Rosa pueda llevar a cabo su estricta dieta: “A veces se lleva tuppers con ensaladas”.

Una apuesta por el veganismo

Durante uno de los programas de ‘Mi casa es la tuya’, dirigido por Bertín Osborne, la ganadora de Operación Triunfo desveló que su dieta era vegana casi en su totalidad. Algo que a día de hoy ha querido especificar aún más, animando a todos a que adopten hábitos nuevos: “A veces tomo huevo o queso, pero el 80% de mi alimentación es vegana. Es que me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible, y cuando eres constante, voluntarioso y primoroso, recoges los frutos”, confesaba.

No hay nada mejor que combinar una dieta saludable con una dosis de ejercicio. El deporte ha pasado a ser una pieza clave dentro de la vida de Rosa López, que entrena casi a diario algunos deportes como el running o el boxeo. Prueba de ello es su gran condición física, aunque quien algo quiere algo le cuesta y la intérprete de Europe’s Living a Celebration no deja de lado sus ejercicios ni aunque esté fuera de casa: “Si algún día viajo y no puedo entrenar, intento hacer isométricos en casa. Hay mil maneras de buscarse la vida para que no falles en eso. No hace falta ni dinero ni gimnasio”, explicó a los medios de comunicación.

La nueva filosofía de vida de Rosa López ha venido de la mano de numerosos cambios de look. Hemos podido ver a la artista arriesgando con melena rubia, rizada o larga hasta llegar a su imagen actual. En su última publicación en Instagram, la cantante lucía al más puro estilo Kim Kardashian con una coleta extralarga, alta y pulida. Todo un acierto y símbolo de elegancia.