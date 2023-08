Rosa López desmiente que vaya a casarse con Iñaki García

Fue el pasado domingo cuando la crónica social de nuestro país se inundó de titulares que aseguraban que Rosa López iba a poner el brocho de oro a su relación con Iñaki García, tras cuatro años de romance, pasando por el altar; después de que la cantante mostrara un anillo durante uno de sus conciertos este verano en La Rioja, al tiempo que señalaba a su pareja desde lo alto del escenario. «Se lo contó a sus fans, enseñó un anillo y dijo ‘este es el día más importante de mi vida’ y señaló donde estaba Iñaki», llegó a afirmar el periodista Ricky García en la edición veraniega del programa Fiesta de Telecinco.

Pero nada más lejos a la realidad. Ha sido la propia Rosa quien este jueves, tras el revuelo causado, ha desmentido dicha información a una conocida revista de la crónica social en nuestro país, y confesado que todo ha sido fruto de un malentendido. «Este era el primer concierto de mi gira acústica y yo estaba muy nerviosa. Iñaki, que es muy romántico, me regaló un anillo para que lo sintiera más cerca en el escenario. Yo con mi público no tengo mucho filtro y si estoy nerviosa menos. Yo quise compartir mi regalo, pero nada más», ha comenzado diciendo. «Alguna vez se me había pasado por la cabeza, pero si eso sucede, no le contaré nada a nadie. Nosotros dos ya convivimos como si fuéramos marido y mujer. No hace falta estar casados. Yo soy creyente, pero creo que el mayor compromiso que existe ya lo tenemos él y yo. No nos hace falta ningún papel», ha añadido.

Rosa López durante uno de sus conciertos / Gtres

De este modo, por el momento, no está entre las prioridades de la cantante pronunciar el Sí, quiero. Todo lo contrario a seguir cosechando éxitos pese a los graves problemas de salud a los que se ha enfrentado en los últimos tiempos, y que han puesto sobre la mesa su posible retirada de los escenarios.

Cabe recordar en este sentido que nada más comenzar con su andadura musical, tras su victoriosa salida de la primera edición de Operación Triunfo, Rosa vivió una sórdida experiencia que provocó graves complicaciones en sus cuerdas vocales. Según contó en Mi casa es la tuya, un miembro del que por entonces era su equipo insistió en que la viera un médico por un supuesto problema en la garganta. «Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala -del equipo- no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que yo estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico».

Rosa López e Iñaki García en Madrid / Gtres

«Me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote de colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día…», recordó la cantante.

Sus comienzos

Rosa López e Iñaki García se conocieron durante un concierto de Marta Sánchez, en agosto de 2019, al que la intérprete acudió como espectadora, y donde su ahora mánager y pareja, trabajaba en la seguridad del evento. Y lo cierto es que desde entonces, pese al hermetismo de ambos para con su intimidad y vida privada, los dos se han mostrado inseparables y seguros de que el suyo es un amor «para toda la vida». «Ambos sentimos que nuestro amor es el definitivo, para toda la vida. Es un amor basado en el respeto, la comprensión, el humor y la alegría. Es la primera vez que no me cuesta presentar oficialmente a mi chico de lo ilusionada que esto», ha confesado Rosa en varias ocasiones.