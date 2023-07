Rosa López estalla tras ser objeto de duras críticas por su última actuación

José Luis López, conocido como el «El turronero» para muchos, ha sido el gran protagonista de la crónica social del país el pasado fin de semana. El empresario ha celebrado por todo lo alto su 60º cumpleaños, donde numerosas celebridades han acudido en calidad de invitados y artistas al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, lugar donde decidió celebrar la impresionante fiesta. Entre todos los rostros conocidos que asistieron, Rosa López destacó por subirse al escenario y realizar una de las actuaciones más comentadas de la noche.

Europe’s living a celebration fue uno de los míticos temas de su discografía con los que deleitó a los presentes pero, para muchos, los fallos del directo y los problemas de sonido no pasaron desapercibidos. Tras difundirse el video de su actuación, los usuarios no dudaron en escribir duras críticas hacia la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, quien, días después de leer los comentarios, ha decidido alzar la voz para responder a todos los mensajes negativos que ha recibido.

«Estoy muy, muy, muy enfadada. Muy enfadada con la sociedad y con todo lo que ha conllevado poner un video de mi actuación», comenzaba a decir a través de un video en sus redes sociales. «Luego no queremos que en la escuela haya problemas emocionales, psicológicos, salud mental negativa… Luego no queremos esto, pero, sin embargo, hace poquito acabo de quitar los comentarios para que nadie comente más, porque no voy a quitar el video”, explicaba.

Prosigue reiterando que sabía que el post iba a registrar opiniones de todo tipo, pero que, por desgracia, ha confirmado que cuando hace las cosas bien «solo lo ven cuatro gatos» pero que cuando «no sale perfecto todo el mundo se ensaña». Recalcaba que el evento era muy importante y que el cariño que había recibido desde que le ofrecieron asistir de invitada y de artista al final era lo que más contaba. Por otro lado, la cantante sostenía que entendía que sus fans de hace veinte años tuvieran la confianza para decirle «las cosas como son» pero manifestaba que estaba «harta» de que la gente que no supiera nada de ella opinara de esa manera.

«A partir de ahora solo voy a poner cosas malas. Porque si eso es lo que os gusta pues ya está, pues eso es lo que vamos a poner», decía, añadiendo que el que quisiera ver lo bueno tendría que asistir a sus conciertos para ser partícipes de todas las «imperfecciones y todas las cosas naturales» y el que quiera ver lo malo pues solo le quedará la opción de enfocarse en las redes sociales. Así, Rosa López ha tenido que volver a salir en su defensa públicamente tras recibir una lluvia de críticas por una de sus actuaciones. No es la primera vez que le ocurre un episodio similar y es que el pasado mes de marzo, también fue víctima de comentarios que juzgaban su actuación en la PreParty de Eurovisión, una fiesta previa al certamen de música celebrada en Barcelona.