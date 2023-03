Las redes critican sin piedad la última actuación de Rosa López

Rosa López ha vuelto a ser protagonista de la actualidad por una cuestión que nada tiene que ver con Chenoa. En esta ocasión, la intérprete de Miles de estrellas ha sido objeto de críticas por su voz, voz que la llevó a conseguir la victoria de Operación Triunfo y que parece ser que ya no es la que era. La de Granada se ha vuelto a subir al escenario con arte, pero sin el talento que sus fans le reclamaban.

Fue el pasado sábado, 25 de marzo, cuando la triunfita protagonizó una de las actuaciones más comentadas de la gala BCN Eurovisión, la segunda edición de la PreParty de talent musical. Como era de esperar, Blanca Paloma fue la gran anfitriona de un evento al que acudieron otros concursantes del festival de la canción que se celebrará el próximo 13 de mayo en Turín. Rosa López se subió a las tablas del Sant Jordi Club para interpretar su mítico tema Europe’s living a celebration, 21 años después de su éxito.

Madre mía el "quédate conmigo". Es que ha sido un destrozo https://t.co/gne6Wf6IfG — Alberto_ yoyo (@Alberto_yoyo) March 26, 2023

Pero lejos de quedar ahí, la ex concursante de Operación Triunfo también se lanzó a versionar los temas Amanecer, La noche es para mí y Quédate conmigo, canciones de sus compañeras Edurne, Soraya y Pastora Solar que también participaron en Eurovisión. Lo que nadie se esperaba es que su actuación inundaría las redes sociales, siendo muchas las críticas que los internautas vertieron sobre la cantante. Los usuarios subrayaron la pérdida de voz de la de Granada, además de calificar su participación en el show como «catastrófica».

«Qué penita me da. Sinceramente me encantaría que ella se diera cuenta que necesita un respiro de sí misma, encontrarse y que vuelva la Rosa que nos enamoró el día que la conocimos y no la que han destrozado durante todo este tiempo», comentó una usuaria en Twitter. Cabe recordar que Rosa López tuvo un grave problema en la voz por el que tuvo que ser operada. Una cuestión de la que habló en Mi casa es la tuya en 2017: «Me pincharon un líquido que no sé qué era que me empezó a asfixiar hasta que me dejó inconsciente. El primer día canté fenomenal, el segundo también, y el tercero en El Escorial, en la sexta canción, me estaba asfixiando… No podía ir ni para adelante ni para atrás. Me quedé inconsciente detrás del escenario. Esto no lo he contado en mi vida».

«A mí me cae bien y me da mogollón de pena lo que le pueda estar pasando en la voz, pero si te pagan por cantar y haces eso», comentaba otro internauta. Tal y como ella misma contó frente a Toñi Moreno, este revés le provocó un quiste que le creó mucha inseguridad: «Es en lo único que tenía, seguridad en mi voz, y me la quitaron. Y a partir de ahí pasaron muchas cosas». Tras esto, se vio obligada a dejar pausada su carrera musical durante más de un año, un punto de inflexión no solo en su trayectoria profesional, sino también en su vida.