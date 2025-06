Nuria Fergó, hundida: cancela su último concierto en un delicado momento personal

En medio del revuelo mediático que la envuelve, Nuria Fergó ha sufrido un nuevo revés que ha generado preocupación entre sus seguidores. La cantante se ha visto obligada a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer en el municipio de Villajoyosa (Alicante) el pasado 7 de junio, tan solo unos minutos antes de subirse en el escenario. La cantante dio la cara y explicó al público, muy enfadada, «que si le tomaban el pelo, ella no podía trabajar». «Me he tragado muchos, pero hay que poner unos límites y esta noche es la primera vez que he puesto límites, porque ya no puedo más. Hay que respetar a los artistas y, si no que no nos contraten».

Horas más tarde emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde señalaba que el recinto no cumplía con «las necesidades técnicas mínimas e indispensables para poder realizar un espectáculo en condiciones adecuadas», algo que les obligó a suspender el show a pesar de que el equipo estuvo durante varias horas «intentando buscar soluciones».

«Siento profundamente las molestias que esta situación haya podido ocasionar a todas las personas que tenían la ilusión de acompañarnos esta noche. Espero poder reencontrarme muy pronto con el público de Villajoyosa en mejores circunstancias y con toda la música que teníamos preparada para compartir. Gracias por vuestra comprensión y por todo el cariño», expresaba.

A pesar de las explicaciones, los responsables de la contratación han negado dicha versión, algo que ha hecho que se haya generado cierta inquietud al respecto. Y más si se tiene en cuenta el momento delicado que atraviesa la artista a nivel personal. El pasado mes de marzo, perdió a su padre a causa de un cáncer que le fue diagnosticado tan sólo unas semanas antes. Más tarde, concretamente en mayo, la cantante confirmó su ruptura con Juan Pablo Lauro, con quien estaba comprometida. Desde el programa de Madres de MiTele, Nuria aseguró «que no hubo un detonante claro». «Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no. Los sentimientos cambian […] Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi ex pareja para crecer y evolucionar», desvelaba.

Además, en este mismo espacio, la cantante también se sinceró como nunca sobre su experiencia con la maternidad y los peores momentos que vivió junto al padre de su hija, José Manuel Maíz. Unos datos que, hasta ahora, era completamente desconocidas en la esfera pública.