El cumpleaños más agridulce de Nuria Fergó tras la muerte de su padre

El 18 de abril es una fecha importante para Nuria Fergó, pues se celebra su cumpleaños. Será el primero que celebre tras la muerte de su padre. Hace unos días, ella misma comunicaba la triste noticia a sus seguidores. Lo hacía a través de una publicación en redes sociales: «Hace una semana que cogía el tren de las 12 para ir al hospital a despedirme de mi padre», comenzaba diciendo en su carta de despedida.

La cantante, antes de celebrar su aniversario número 46, anunció que su familiar estaba luchando contra una larga enfermedad: «No sabíamos si duraría meses, años, etc.». Durante los tres meses que duró la batallahan podido disfrutar mucho de él «con mucho amor y cariño y no dejándolo sólo en ningún momento». Se fue con paz y eso es lo que reconforta a la malagueña en estos duros momentos. «Sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento», comentó al respecto.

Más adelante desveló que su mayor deseo era llegar para despedirse de él. Por suerte pudo cumplirlo: «A la hora de verlo y estar con él, se fue. Con su familia al lado». «Él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós», confesó emocionada sobre el apoyo que ha recibido durante estos días en su Nerja natal.

En el emotivo comunicado colgado en su perfil de Instagram ha recibido diversos mensajes de condolencias. Algunos de sus compañeros de la academia de Operación Triunfo han querido mostrar su apoyo a la cantante a través de esta red social. Natalia, Vanesa Romero o Natalia han sido algunas de las que han comentado el post de la malagueña. Pero no han sido los únicos rostros conocidos que se han pronunciado. También hemos podido ver mensajes del periodista Aurelio Manzano, la presentadora Elsa Anka o la actriz Lidia San José.

Sus mayores apoyos

A lo largo de la enfermedad de su padre y ahora en el duelo por la pérdida, Fergó se ha apoyado en los principales pilares de su vida. Está muy unida a su madre y a su hermana Beatriz. A este apoyo se une Martina, la hija que Nuria tuvo con el productor José Manuel Maíz. Juntas forman el equipo perfecto y siempre encuentran cómo ayudarse unas a otras. Se consuelan, se entienden y se apoyan. Una relación familiar sólida que les está ayudando a superar el triste suceso.

Su otro compañero de vida

Se trata de Juan Pablo Lauro, su actual pareja. El ex marido de Irene Villa también ha sido un importante soporte para la intérprete. El piloto argentino también atravesó hace poco un susto en cuanto a la salud se refiere. El pasado mes de junio, sufría una neumonía provocada por la bacteria neumococo que le mantuvo ingresado unos días en el hospital. La cantante ha estado a su lado en todo momento y no le ha dejado solo nunca, tal y como mostró en sus redes sociales. Ahora, tras el triste fallecimiento del padre de Nuria, Juan Pablo ha hecho lo propio con su prometida.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en la segunda edición de los Premios Carmen en Almería. (Foto: Gtres)

Precisamente por el bache en la salud de Lauro y por la enfermedad de su padre, la pareja, que se prometía amor eterno en septiembre del 2023, pospuso la celebración de su boda para más adelante. Fecha que ninguno de los protagonistas ha confirmado por el momento.