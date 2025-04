Nuria Fergó ha anunciado que su padre, al que le diagnosticaron cáncer recientemente, ha fallecido. «Hola mi gente preciosa, os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las doce de la mañana para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las ocho y media de la mañana para comunicarme que se iba. Yo sólo le pedía que nos diera tiempo a mí hija y a mí despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él… se fue. Con su familia al lado», ha comenzado diciendo.

La dura carta de Nuria Fergó a su padre

Hace solo unas semanas, LOOK contactó con Fergó tras anunciar la artista que su padre padecía cáncer. Entonces, muy conmocionada pero serena, la cantante explicó a este medio que su prioridad era estar cerca de su padre y de su familia, con la que está muy unida. «En diciembre dije que estaba malito, que estaba enfermo. No había dicho de qué… Y llevamos desde diciembre así», dijo.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro hace unos días en el Festival de Cine de Málaga. (FOTO: GTRES)

A través de un carrete de imágenes familiares, la artista se ha sincerado sobre el duro camino que ha recorrido su padre en los últimos cuatro meses y el papel fundamental de su familia en todo este doloroso proceso: «Como os dije hace unos meses… Le tocó. Cáncer. No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo sólo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz… Y nos dejó esa paz en nuestro interior porque sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento», ha continuado diciendo.

Finalmente, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor, al que no ha dudado en agradecerle su admirable papel como padre, así como el gran vacío que deja tras su muerte: «Él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós. Muchos sentían rabia. Es injusto, ¿por qué se lo han llevado tan pronto? No se lo merecía, decían… y muchos aún ni se han enterado que te has ido, ni sabían que estabas enfermo. Todo ha sido muy rápido. Qué vacío dejas. Ya te echamos de menos… Se me viene a la cabeza lo que me decías: ¿Cómo está mi Martina? Y tus dos besos diciéndome, «venga bonica, ten cuidaico», cada vez que me iba a Madrid. Descansa en paz, papá. Seguro que nos cuidarás desde el cielo. A tus tres mujeres de la casa y a tus nietos. Siempre estarás con nosotras».