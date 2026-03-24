Cuándo es la final del Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami sigue su curso tras la disputa de sus primeras rondas y avanzan a un ritmo descomunal hacia la final de su nueva edición. En este partido por el título, curiosamente, no estará Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, que cayó derrotado ante Sebastián Korda en el tercer escalón del torneo en tres mangas, por 3-6, 7-5 y 4-6.

El español acabó el partido completamente frustrado después de no poder lograr su mejor versión en pista, e incluso dejó comentarios preocupantes ante su banquillo. «No puedo más, quiero irme ya a casa, tío. No puedo más, no puedo más, no puedo más», añadió el murciano durante el choque frente al jugador estadounidense, que consiguió aprovechar el mal día de Carlitos a base de un juego directo impoluto.

«Estoy intentando jugar lo mejor posible. Obviamente, los jugadores contra los que juego, creo que no tienen la presión que suelen tener cuando juegan contra otro jugador. Es un poco molesto, pero hay que aceptarlo. Hay que seguir adelante y darlo todo. Por suerte, siento que tengo muchas armas, muchas cosas que puedo hacer en la pista para intentar que se sienta incómodo. La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina. Tengo unos torneos muy buenos y estoy deseando jugar allí. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida», añadió el propio Alcaraz en la rueda de prensa posterior a la derrota.

Curiosamente, este escenario es muy similar al que sufrió la pasada temporada. Eso sí, salvando un poco las distancias tras haber conseguido al inicio el Open de Australia y el ATP 500 Doha en sus dos primeros torneos del año. El caso es que Carlos, tras caer en su debut en la edición del 2025 en el Miami Open ante Goffin, reseteó y se tomó unos días de descanso para volver con más ganas que nunca a la competición: dicho y hecho. Finalizó la temporada con ocho títulos bajo el brazo y en la cúspide del ranking mundial, destronando a un Jannik Sinner que, hasta el momento, parecía totalmente imbatible.

Yesterday it wasn’t to be, but we’ll try again next year! ❤️ Now it’s time to recharge batteries and prepare for the clay swing! 🧱 pic.twitter.com/HQP1E6KtG5 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 23, 2026

Qué día se juega la final del Masters 1000 de Miami 2026

No obstante, la temporada de tierra tendrá que esperar, puesto que antes deberá disputarse la gran final del Masters 1000 de Miami 2026. Esta edición arrancó el pasado 18 de marzo y finalizará con el partido por el título el próximo día 29 de marzo con la final masculina, donde el italiano Sinner intentará llegar por todos los medios a esta fase de la competición para lograr el ‘Sunshine Double’ (ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva en una misma temporada), al igual que ocurre con Aryna Sabalenka en el cuadro femenino.

A qué hora empieza la final del Masters 1000 de Miami 2026

Tanto la final femenina como masculina, que se disputarán el próximo 28 y 29 de marzo, respectivamente, se jugará no antes de las 21:00 horas en España. El choque se podrá seguir a través de las cámaras de Movistar Plus+ y en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra en el partido por el título con los mejores comentarios, imágenes y vídeos.