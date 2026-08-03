Amaia Montero, sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh: «Había gente esperando mi caída»
La vocalista y el resto de la banda han concedido una entrevista
Se pronuncian sobre las críticas del primer concierto: "Nos fastidiaron porque tenían razón"
No es ningún secreto que una de las noticias más impactantes de los últimos años fue el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. No solamente lo hicieron con el lanzamiento de un nuevo single, sino también con la confirmación de una gira por los principales escenarios de nuestro país. Como no podía ser de otra manera, esta decisión de la banda no dejó indiferente a nadie, especialmente porque este paso adelante supuso el adiós de Leire Martínez de forma repentina. Meses después de toda esta situación, y con la mitad de su gira por delante, La Oreja de Van Gogh ha querido ofrecer una entrevista donde han hecho balance de lo vivido en los últimos meses tras el regreso de Amaia Montero a la formación, y hacerlo 17 años después de su salida.
De esta forma, la actual vocalista de La Oreja de Van Gogh ha tirado de sinceridad a la hora de reconocer lo siguiente: «Han sido meses de trabajo muy duro, con obstáculos» pero que, afortunadamente para ellos, han logrado superar con creces. Y añadió: «Hay una nostalgia muy positiva. Vienen quienes nos seguían hace treinta años, muchos acompañados de sus hijos. En algunos conciertos coinciden hasta tres generaciones», continuó explicando a los compañeros de El Diario Vasco. Acto seguido, fue mucho más allá: «Queremos que durante dos horas la gente se olvide de todo y disfrute como si fuera un tratamiento antiestrés», confesó.
Como no podía ser de otra forma, los miembros de La Oreja de Van Gogh quisieron aprovechar la ocasión para sincerarse sobre las polémicas en las que se han visto envueltos, y todo como consecuencia de la salida de Leire Martínez y el regreso de Amaia Montero al grupo. Entre ellas, se encuentra ese polémico inicio de gira en Bilbao el pasado 9 de mayo, donde la actual vocalista fue duramente criticada.
«Hubo fallos por los nervios. Algunas críticas nos fastidiaron porque tenían razón», hizo saber Xabi San Martín. Lejos de que todo quede ahí, el reconocido teclista y compositor no dudó en ir mucho más allá: «Hemos visto cómo llegó al principio, desentrenada, y cómo se ha recompuesto hasta volver a la cima. Frente a las historias que circulaban en redes, ella trabajaba», aseguró.
Por si fuera poco, Amaia Montero reconoció que su contacto con la banda fue previo a que se plantearan un posible regreso: «No tiene nada que ver conmigo, pero me preocupaba que solo estuviera trascendiendo una versión», comenzó explicando. Y añadió: «Se decían barbaridades sobre ellos y yo, que les conozco desde hace más de 30 años, sé que no son como se les estaba caricaturizando. Quería animarles».
Lejos de que todo quede ahí, continuó expresándose respecto a esta compleja situación: «Llevaba tiempo fuera del circuito, estuve muy enferma y lo pasé muy mal, pero me fui curando. Quería volver al mundo desde lo que considero mi casa, y mis compañeros son mi casa. Ha sido mi mejor cura, una terapia para todos».
A pesar de todo, ella en todo momento fue consciente de que no todos iban a estar de su parte. «Sabía que había gente esperando mi caída. Yo solo quería volver a disfrutar del escenario y reencontrarme con el público», expresó abiertamente. Y añadió: «Me lancé a la piscina sin expectativas, solo para disfrutar. Han sido meses de trabajo muy duro, con obstáculos, pero los hemos superado de una manera mágica».
«Conservamos las risas y la complicidad de cuando teníamos 20 años, pero con la tranquilidad de rondar ya los 50. Me emociona lo bien que seguimos congeniando», comentó la actual vocalista de La Oreja de Van Gogh. Por lo tanto, a pesar de que no ha sido un paso fácil, parece que están encantados de haberlo dado.