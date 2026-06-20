Vox con Le Senne al frente congrega a 200 simpatizantes en Inca para cerrar el curso político antes del verano

Vox Baleares reúne en Inca a más de 200 afiliados y simpatizantes en un encuentro previo al verano. El partido destaca la ilusión, la unidad y el trabajo como pilares para afrontar los próximos retos políticos en las Islas Baleares y en España.

La formación de Santiago Abascal en Baleares celebró este viernes en Inca un encuentro con afiliados y simpatizantes que reunió a más de 200 personas en un ambiente de convivencia y participación antes del periodo estival.

El acto, acompañado de un tradicional pa amb oli, sirvió para compartir impresiones e intercambiar ideas entre afiliados, cargos orgánicos, representantes institucionales y simpatizantes del partido procedentes de distintos municipios de Mallorca.

Durante el encuentro se puso en valor el crecimiento y la consolidación de Vox en las Islas Baleares, así como el trabajo desarrollado durante los últimos meses. Destacándose la importancia de mantener el contacto directo con la sociedad balear y de seguir fortaleciendo la estructura territorial del partido en todas las islas.

Vox Baleares afronta los próximos desafíos políticos desde la unidad y el compromiso, reforzando el proyecto de Vox como alternativa a las políticas que han impulsado durante décadas los partidos tradicionales.

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, agradeció la asistencia de afiliados y simpatizantes, así como el trabajo diario que realizan concejales, cargos orgánicos y voluntarios en toda la comunidad autónoma.

Asimismo, trasladó un mensaje de confianza de cara al futuro, subrayando que España y Baleares atraviesan un momento decisivo en el que resulta necesario defender con firmeza cuestiones como la seguridad, el acceso a la vivienda, el control de la inmigración ilegal, la protección de las familias y la defensa de los intereses de los españoles.

Continuarán intensificando su actividad política y social durante los próximos meses con el objetivo de seguir ampliando su presencia en Baleares y consolidarse como una alternativa cada vez más fuerte para los ciudadanos de las islas.