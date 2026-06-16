Vox se ofrece a Prohens para negociar los Presupuestos de Baleares de 2027

Vox ha pedido este martes al conseller balear de Hacienda ser llamado para negociar los Presupuestos que el equipo de Marga Prohens empezará a elaborar en breve, mirando ya hacia el año 2027. El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha llegado a «suplicar» y «rogar» abrir esa negociación en una petición que reclama protagonismo como el que la formación de Santiago Abascal ha tenido durante los tres primeros años del Govern del PP en Baleares.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado que negociará con todos los grupos parlamentarios y, «especialmente con Vox», los próximos presupuestos autonómicos, aunque ha remarcado que no aceptará hablar de otras cuestiones y «menos que impliquen superar las líneas rojas».

Lo ha dicho Costa en el último pleno del Parlament, en el que el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha rogado al Govern que negocie con su grupo las cuentas autonómicas, recordando que la mayoría de leyes han salido adelante gracias a su apoyo.

«No ha sido la legislatura de Marga Prohens, ha sido la legislatura de PP y Vox», ha reivindicado, a la vez que ha reprochado a Costa que el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern cerrara la puerta a pactos que salgan de los Presupuestos.

Así, ha preguntado al Govern si «realmente quiere negociar con Vox o si hace un paripé», a la vez que ha considerado que justamente los presupuestos abarcan muchos temas.

De su lado, Costa ha reiterado que este junio comenzará formalmente la elaboración de los presupuestos y que, después, el Govern hablará con todos los grupos parlamentarios. «En la negociación de presupuestos, hablaremos de presupuestos y no de otras cuestiones que no tienen nada que ver con cuestiones económicas, y menos que impliquen superar las líneas rojas que desde el minuto uno ha tenido este Govern», ha zanjado Costa.