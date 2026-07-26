Fallece Joana Maria Socias Camacho, una de las grandes expertas en Derecho Administrativo de Baleares

La comunidad universitaria de las Illes Balears está de luto tras el fallecimiento de Joana Maria Socias Camacho, catedrática de Derecho Administrativo, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y exdirectora general del Govern balear. Su muerte, conocida este jueves, ha provocado una profunda conmoción entre compañeros, alumnos e instituciones, que han destacado su brillante trayectoria académica y su firme compromiso con el servicio público.

Licenciada y doctora en Derecho por la propia Universitat de les Illes Balears (UIB), Joana Maria Socias Camacho dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la investigación. Tras iniciar su carrera docente en la Escuela de Hostelería de Baleares, se incorporó a la universidad en 1996 como profesora ayudante. Apenas cuatro años después obtuvo la plaza de profesora titular de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Público, donde desarrolló una carrera marcada por la excelencia. Desde 2013 ejercía como vicedecana de la Facultad de Derecho y, en 2025, alcanzó la cátedra de Derecho Administrativo.

Su labor investigadora dejó una huella significativa en ámbitos como la ordenación del territorio, el urbanismo, el turismo sostenible, la protección del medio ambiente, la vivienda, los servicios públicos y el derecho autonómico y local. Autora de numerosos artículos científicos y de varias publicaciones de referencia, sus trabajos contribuyeron a enriquecer el debate jurídico sobre algunos de los principales retos sociales y territoriales de las Islas Baleares.

Más allá de la universidad, Joana Maria Socias Camacho también desempeñó importantes responsabilidades institucionales. Entre 2007 y 2011 ocupó el cargo de directora general de Relaciones con el Parlament y de Coordinación Normativa de la Conselleria de Presidencia del Govern balear, además de ejercer como secretaria general del departamento, poniendo su conocimiento jurídico al servicio de las instituciones.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), encabezada por su rector, Jaume Carot, ha expresado su pesar por la pérdida de una docente e investigadora muy querida y respetada, trasladando su apoyo y cariño a la familia, amigos y compañeros en estos momentos de dolor.

Las muestras de afecto también han llegado desde el ámbito político. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, manifestó haber recibido la noticia con «mucha tristeza» y quiso recordar a Socias como «una mujer comprometida con el servicio público, una magnífica profesora, inteligente, generosa y siempre dispuesta a ayudar». Armengol destacó además el papel que desempeñó durante el segundo Govern de Xisco Antich y confesó que «la echará mucho de menos».

Con su fallecimiento desaparece una de las voces más respetadas del Derecho Administrativo en Baleares, una profesora que hizo de la enseñanza y del servicio a la sociedad el eje de toda una vida profesional. El legado de Joana Maria Socias Camacho permanecerá en las aulas, en sus investigaciones y en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y aprender de ella.