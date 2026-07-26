El ex conseller de Turismo de Armengol se esconde y no acude a la manifestación por miedo a ser abucheado

El ex conseller de Turismo del Gobierno de Francina Armengol y actual candidato del PSOE al Ayuntamiento de Palma ha decidido no asistir a la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en la capital balear. Su ausencia, según distintas fuentes, responde al temor a ser abucheado por los manifestantes, que responsabilizan a los anteriores gobiernos del Pacte de Progrés de haber impulsado el crecimiento descontrolado del turismo en las Islas Baleares.

El dirigente socialista no ha sido el único en evitar la protesta. Varios cargos de la izquierda balear también optaron por no acudir a una movilización organizada por entidades próximas a ese espacio político, conscientes del malestar existente entre muchos asistentes, que señalan directamente al PSOE, Més y Podemos como los principales responsables de la masificación turística en Baleares.

Los manifestantes recuerdan que durante los gobiernos de Francina Armengol, el PSOE, Més per Mallorca y Podemos aprobaron la creación de 115.262 nuevas plazas turísticas, una cifra que consideran clave para explicar el actual colapso del archipiélago. A ello suman la gestión de AENA, dependiente del Ministerio de Transportes, al considerar que el incremento de la capacidad del aeropuerto de Palma favorece la llegada masiva de turistas.

La manifestación contra la masificación turística, convocada por la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’ bajo el lema ‘Mallorca al límite’, ha reunido a miles de personas y a más de un centenar de entidades. Según Delegación del Gobierno, algo más de 25.000, una cifra muy lejos de la esperada por los organizadores. La marcha arrancó poco después de las 19.00 horas en la plaza de España de Palma y recorrió las Avenidas, la plaza del Tub, las Ramblas y el Born hasta finalizar en Ses Voltes.

Al término de la movilización, los organizadores leyeron un manifiesto y se celebraron varias actuaciones culturales. Antes del inicio de la protesta, el portavoz de la plataforma, Dani Comas, defendió la necesidad de cuestionar el actual modelo económico basado en el turismo y aseguró que Baleares está «superando todos los récords y todos los límites».

Comas recordó además que el lema ‘Mallorca al límite’ ya fue utilizado por el GOB en el año 2000, cuando el número de turistas que recibía el archipiélago era aproximadamente la mitad del actual, insistiendo en que la presión turística no ha dejado de aumentar durante las últimas décadas.