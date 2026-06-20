El padre de una soltera de ‘First Dates’ sorprende a su hija en pleno reservado: «Tierra, trágame»

Esta semana, los espectadores de Cuatro han sido testigos de una nueva tanda de citas de la mano de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la pequeña pantalla, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Un encuentro televisivo que nos ha presentado a participantes como Toni y Sara. Padre e hija acudieron al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja, pues ambos están solteros. Siempre han tenido una relación muy buena, motivo por el que se han ido de fiesta juntos y se han llegado a contar sus intimidades.

Por ello, no dudaron en participar juntos en el programa de Cuatro. Antes de conocer al chico que se convertiría en la cita de Sara, Toni tuvo que hacerlo primero. Pues como padre de la soltera, de 18 años, tenía que dar su veredicto. Y es que, mientras él señaló que tenía que ser un muchacho «trabajador y buena persona, sobre todo», ella indicó que lo quería «alto, con los ojos claros, con brazos y con aspiraciones a futuro».

Joan se sincera en ‘First Dates’: «Estaba la mar de incómodo»

El que no se esperaba encontrarse a un hombre fue Joan, la cita de Sara. Y es que, el padre de la joven lo espera en la barra del local. «Estaba la mar de incómodo», confesó el soltero en uno de los totales. Aun así, la tensión se fue disipando. Pero, Toni no dudó en hacerle un par de preguntas al chico. «A mí me ha gustado para mi hija», confesó. Pero, ¿qué opinó Sara?

Los jóvenes tuvieron un agradable primer encuentro. Tras hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta el reservado del programa. Un lugar donde el equipo les propuso jugar a los pergaminos del amor. «Dale a tu cita un beso ‘sexy’», ponía por escrito uno. Una petición que Joan aceptó encantado y Sara le permitió. Por ello, el joven le dio un beso en el cuello a la chica.

Paralelamente, Toni se encontraba conociendo a Rosa, su cita, pero Lidia Santos, una de las trabajadoras de First Dates, les propuso que la acompañasen a un sitio. «Es una sorpresa», les dijo. Pero lo cierto es que los llevó hasta el reservado de First Dates, lugar donde Sara le estaba dando «un beso que no olvide jamás» a Joan.

Joan descubre la identidad de Toni en ‘First Dates’

La cara de sorpresa de ambos jóvenes fue evidente. Y es que, no pudieron evitar asustarse al ver a Toni allí. «He pensado ‘Tierra, trágame’», confesó ella en privado, pero su padre, al respecto, se sintió apenado. «Creo que le he jodido a mi hija el que podría haber sido un primer beso», comentó.

Por su parte, Joan no entendía el motivo por el que el hombre con el que habló en la barra se había colado en el reservado privado. «Ella es una de mis hijas», le explicó Toni. Una confesión que dejó al soltero de piedra. Una particular velada con la que los solteros no dejaron indiferentes a los espectadores de First Dates.