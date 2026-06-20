¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Fechas confirmadas de Zara, Mango, Sfera y otras tiendas

Si estás esperando a las rebajas de verano para comprar algo, conviene no despistarse este año. Sabemos que ya no empiezan en julio como antes, ni hay una fecha clara que todo el mundo tenga marcada y que desde hace tiempo se han ido adelantando, de modo que este 2026 vuelven a moverse en ese tramo final de junio en el que muchas tiendas ya empiezan a activar descuentos sin hacer demasiado ruido en apenas unos días.

De hecho, es bastante habitual encontrarse con promociones cuando todavía no ha terminado el mes. No se trata de algo puntual ni de una estrategia aislada, sino que es la forma en la que las marcas o las tiendas puedan competir desde que las fechas son libres y cada una puede comenzar rebajas cuando quiera. De este modo, algunas se adelantan unos días, otras esperan un poco más, pero al final y desde hace unos años, lo normal es que todo acabe concentrándose en esa misma semana. Por eso, más que hablar de un día concreto, lo que hay es una especie de arranque progresivo. Y más si tenemos en cuenta que las rebajas online suelen empezar incluso antes que en las tiendas físicas. Por todo ello, y porque no hay una sola fecha fija, repasamos ahora cuándo van a empezar las rebajas de verano 2026 las principales firmas como Zara, Sfera, H&M, Mango, El Corte Inglés y más.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026?

Si se toma como referencia lo que ha pasado en los últimos años, el arranque de las rebajas se sitúa entre el 20 y el 27 de junio, de manera que dsde ya mismo vas poder encontrar descuentos activos en la mayoría de grandes cadenas. No es algo puntual de una tienda concreta, sino una tendencia bastante extendida en todo el sector.

Además, hay un factor que cada vez tiene más peso y que explica por qué muchas personas compran antes incluso de que las rebajas lleguen a las tiendas físicas, y es el canal digital. Lo habitual es que las aplicaciones y las páginas web activen los descuentos por la tarde o por la noche, mientras que en tienda hay que esperar al día siguiente, lo que en la práctica hace que las rebajas empiecen antes de lo que parece. Esto ha cambiado también la forma de comprar, porque quien tiene algo fichado suele estar pendiente del móvil en lugar de esperar a acercarse a una tienda. No es sólo una cuestión de comodidad, sino también de adelantarse a otros compradores en un momento en el que determinadas tallas o prendas desaparecen bastante rápido.

Rebajas en Zara y el resto de Inditex

Si hay una referencia clara para entender cuándo empieza realmente la temporada de rebajas, esa suele ser Zara. En 2026, todo apunta a que repetirá esquema con descuentos que arrancarán el 24 de junio en los canales digitales y llegarán a las tiendas físicas el 25 de junio.

Y para el resto de tiendas de Inditex, el calendario se mantendrá muy parecido, aunque no todas las marcas activan las rebajas exactamente a la misma hora. Firmas como Bershka, Stradivarius o Pull&Bear suelen adelantarse ligeramente en la app y en la web (a las 18:00 y 19:00 respectivamente), mientras que Zara acostumbra a lanzar los descuentos algo más tarde, ya por la noche.

Mango y otras tiendas que se adelantan

Aunque para muchos lo que hace Inditex, es lo que marca la norma con respecto a las rebajas y sus fechas, lo cierto es que otras firmas se adelantan o llevan su propio calendario. Es el caso de Mango que todo apunta a que iniciará sus rebajas de verano este próximo lunes 22 de junio y además, desde hace días tiene acceso anticipado para usuarios registrados y promociones que aparecen antes en la app que en tienda. Esto hace que, en la práctica, los descuentos lleguen antes de lo que parece.

Junto a Mango, otras cadenas también se mueven en esas fechas. Firmas como H&M o Springfield llevan tiempo lanzando promociones progresivas durante junio, con descuentos que se amplían a medida que se acerca el final del mes. De hecho Springfield ya tiene desde hace días rebajas tanto online como en tienda.

El Corte Inglés y Sfera

El caso de El Corte Inglés es algo distinto, aunque también se ha adaptado a este adelanto generalizado. En verano de 2026, lo habitual es que las rebajas comiencen alrededor del 26 de junio, aunque ya es frecuente ver promociones previas unos días antes. Y dentro de este mismo grupo se encuentra Sfera, que sigue un calendario muy similar. aunque tenemos que decir que en su web ya podemos encontrar las rebajas activadas desde el pasado jueves.

Donde sí hay diferencia es en la duración. Mientras otras marcas concentran las rebajas en julio, El Corte Inglés suele mantenerlas durante agosto e incluso alargar algunas campañas hasta septiembre, sobre todo en categorías como hogar o electrónica.

Otras tiendas y marcas que ya han empezado

Más allá de las grandes cadenas, muchas otras marcas ya han comenzado a lanzar descuentos incluso antes de que llegue el grueso de las rebajas. Es el caso de firmas del grupo Tendam, como Women’secret, Cortefiel o Pedro del Hierro, que suelen activar promociones anticipadas con porcentajes elevados.

También ocurre en tiendas online y multimarca, donde los descuentos están activos prácticamente todo el año. Plataformas como Zalando o Asos mantienen secciones de outlet permanentes que se refuerzan durante el verano. En el ámbito deportivo, marcas como Adidas o Nike también empiezan a mover sus descuentos a finales de junio, aunque también sus secciones outlet tienen ya muchos descuentos.