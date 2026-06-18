Ya es oficial: este día empiezan las rebajas de verano en Zara, Mango y Parfois en 2026

Con el verano ya a la vuelta de la esquina y las temperaturas subiendo poco a poco, muchas personas ya han hecho el cambio de armario y seguro que tendrán en mente todo aquello que les falta. Puede que no, que lo único que deseas es llenarte de novedades, pero ¿por qué comprar ahora si en nada empiezan las rebajas de verano de tiendas como Zara, Mango o Parfois?

¿Pero cuándo exactamente? Sabemos que ya hace años que antes de que llegue julio, las tiendas ya cuelgan sus carteles de Rebajas de verano y este año no podía ser menos. Las grandes marcas siguen patrones muy parecidos campaña tras campaña, así que es fácil anticiparse si se conocen los movimientos habituales ya que este 2026 no será diferente. De hecho, todo apunta a que las rebajas de verano arrancarán prácticamente en las mismas fechas que el año pasado, y con ese sistema que ya se ha vuelto casi en un norma de lanzar primero online y después en tienda física.

Cuándo empiezan las rebajas de Zara y el resto de tiendas Inditex

Si estabas esperando a Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius, para irte de rebajas que sepas que empezarán online el miércoles 24 de junio y que no será hasta el jueves 25 cuando lleguen a las tiendas físicas, como viene pasando en los últimos años.

Eso sí, hay un detalle que cada vez importa más y que muchos ya tienen bastante controlado desde hace tiempo y es que primero aparecen en la app y, un poco después, en la web. De este modo en Zara, por ejemplo, la previsión es que arranquen a las 21:00 en la aplicación y que una hora más tarde, sobre las 22:00, se activen también en la web. Te aconsejamos que para no quedarte sin nada, entres en la app o la web antes, selecciones las prendas deseadas, las dejes en tu cesta de la compra y a la hora indicada sólo tendrás que entrar y pagar.

En otras marcas del grupo ocurre algo parecido, aunque con horarios distintos. Stradivarius, Pull&Bear, Bershka o Lefties suelen adelantarse un poco más, activando los descuentos desde las 19:00 en la app y a las 20:00 en la web. Oysho, las empieza a las 20:00 en la aplicación y una hora después online. Y por último está Massimo Dutti, que parece que va por libre ya que como viene haciendo desde hace años, adelantará las rebajas para clientes registrados, permitiendo comprar ya desde el martes 23 de junio por la tarde. Además, en su caso, las tiendas físicas también se suman antes que el resto.

Mango se adelanta y vuelve a jugar con las ventas privadas

Al igual de lo comentado con Massimo Dutti, Mango parece seguir una estrategia similar, ya que antes de empiecen las rebajas generales, la firma catalana suele activar lo que llaman ventas privadas. No es algo completamente abierto, sino más bien un acceso anticipado para clientes registrados o suscriptores. En 2026, se espera que este primer movimiento llegue este próximo fin de semana del 20 y 21 de junio. Es decir, incluso antes de que Inditex empiece a moverse.

Después, si se mantiene la dinámica habitual, las tiendas físicas podrían empezar a aplicar descuentos a partir del lunes 22 de junio. No suele ser un arranque masivo desde el primer día, pero sí suficiente para encontrar ya bastantes prendas rebajadas y generalmente aquellas que corresponden con sus prendas más deseadas por lo que conviene estar atentos y mirar desde el primer día.

Cuándo empiezan las rebajas de verano en Parfois

En el caso de Parfois, el funcionamiento será muy similar al de otras marcas, aunque con su propio ritmo. Las previsiones apuntan a que los descuentos aparecerán primero online, entre la tarde y la noche del miércoles 24 de junio. Y, como suele ocurrir, al día siguiente ya estarán disponibles en tiendas físicas.

Donde sí cambia el enfoque es en el producto. Parfois no gira tanto en torno a ropa como a complementos, y eso se nota también en las rebajas. Bolsos, mochilas, gafas de sol o artículos de viaje suelen ser los protagonistas desde el primer momento. En cuanto a los precios, lo habitual es empezar con descuentos del 20% o 30%, que luego van subiendo a lo largo de julio. Eso sí, cuanto más bajan los precios, menos variedad queda.

Cuándo comenzarán la rebajas de verano en H&M

Y por último H&M, también una de las tienda más deseadas en rebajas de verano y una de las que más se adelantan porque de hecho, desde hace días y a través de su app hemos podido comprar algunas prendas de verano con descuentos de hasta el 50%. Pero ese mini periodo de rebajas que ha durado unos días ha finalizado y ahora toca esperar a las rebajas de verano oficiales que comenzarán previsiblemente en apenas unos días, previsiblemente entre el 20 y el 23 de junio.