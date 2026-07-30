¿Cuánto dinero cobra un policía local en Ceuta? Gana 600 euros más que en el resto de España

La profesión de policía local en Ceuta se ha convertido en una de las opciones más interesantes dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por sus condiciones económicas. Por ello, los agentes destinados en la ciudad autónoma pueden llegar a ganar en torno a 600 euros más al mes que los policías locales de otros municipios españoles gracias a los complementos salariales. Un salario que varía según la antigüedad, el puesto y las retribuciones específicas de cada ayuntamiento, destacando por ser un lugar donde la remuneración es superior a la media nacional.

¿Cuál es el sueldo base?

El salario base de un policía local en Ceuta ronda los 1.750 euros brutos mensuales, pero esta cantidad aumenta por diversos conceptos retributivos, como se muestra a continuación:

Complemento de destino.

Complemento específico.

Trienios por antigüedad.

Pagas extraordinarias.

Pluses por nocturnidad, festividad o peligrosidad.

Horas extraordinarias y productividad.

Estos complementos hacen que la nómina mensual incremente respecto al sueldo base acordado.

¿Por qué cobran más?

Una de las principales razones por las que ocurre esta diferencia salarial con respecto al resto es porque el ayuntamiento tiene capacidad para fijar parte de las retribuciones de su Policía Local. Por eso, en Ceuta, los factores como la insularidad administrativa, las condiciones geográficas y determinados complementos específicos hacen que los agentes disfruten de una remuneración más elevada que la de muchos municipios peninsulares. En otras comunidades, el sueldo base se sitúa entre los 1.100 y los 1.500 euros brutos mensuales, antes de aplicar los complementos.

Las condiciones favorables

La profesión de policía local es una de las oposiciones más demandadas y que ofrecen una gran estabilidad laboral, posibilidades de promoción interna y mejoras retributivas conforme aumenta la experiencia del agente. Así que, aquellas personas que preparan oposiciones suelen valorar destinos como Ceuta, donde la combinación de sueldo base y complementos sitúa la remuneración entre las mejores y más competitivas del país.