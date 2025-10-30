Soy experta en oposiciones y estas son las plazas con más salidas en España en 2025: «Cada año salen más»

El Gobierno de España no para de asfixiar a los autónomos, por lo que es normal que muchos trabajadores vean aprobar unas oposiciones como la opción más segura, para ganarse la vida.

El problema es que para convertirse en funcionario hay que cumplir una serie de requisitos y aprobar un temario considerable. Por ello es normal que surja una duda: ¿Cuál es el puesto con mayor número de plazas y más asequible?

Dependerá de cuáles sean tus capacidades y puntos fuertes, pero desde la cuenta especializada @superaroposiciones en TikTok tienen claro cuáles combinan mejor disponer de un gran número de plazas, requisitos fáciles de cumplir y buen sueldo. «Cada año salen más», ha llegado a afirmar.

Las oposiciones sencillas con más plazas, según los expertos

La experta en preparación de oposiciones @superaoposiciones ha elegido las mejores opciones en base a la combinación de tres criterios: número de plazas, requisitos para acceder y sueldo. Después las ha ordenado de más fácil a más difícil.

La más sencilla la tiene clara: «Sólo te piden la ESO en Auxiliar Administrativo del Estado, hay muchísimas plazas cada año». Sin embargo, hay otras opciones similares, pero con un poco más de sueldo.

«Administrativo del Estado. Sólo te piden bachiller o equivalente. Son trabajos en los que sales a la hora de comer», ha comentado para destacar que, más allá de las condiciones de entrada, el horario es otro punto a favor.

Con el mismo nivel de estudios también puedes acceder Agente de Hacienda: «También sólo con bachillerato o equivalente, y cada vez salen más plazas cada año».

Pero si lo que quieres es un salto económico, deberás tener estudios universitarios: «Gestión procesal. Cobras unos 2.000 euros y aquí sí que necesitas carrera. Es una de las más demandadas».

Cuál es la oposición mejor pagada y que menos estudios necesitas

La especialista también ha destacado un caso muy llamativo en el mundo de las oposiciones: controlador aéreo. Tienen buenos horarios, sueldos de entre 6.000 y 8.000 euros, y gran seguridad laboral.

Está considerada una de las preparaciones más duras, y para las que más habilidades se requiere. No obstante, hay un error que muchos cometen: pensar que se necesitan muchos estudios.

La realidad es que para convertirte en controlador aéreo sólo necesitas bachiller o equivalente. Eso sí, después necesitarás un gran nivel de inglés, conocimientos técnicos y pasar por una preparación muy compleja. Casi nadie aprueba.

Cuáles son las oposiciones con mejor sueldo de España

En otro vídeo de @superaoposiciones aprovecharon para comentar cuáles son las plazas mejor pagadas de España. Y ponen más de un ejemplo que seguro que ni te habías planteado.

Su respuesta ha sido muy clara y concreta. La experta ha afirmado: «Técnico de Hacienda entre 2.500 y 3.000 euros. Gestión Civil del Estado entre 2.000 y 2.500 euros»

Con esas cifras se puede decir sin temor a equivocarse, que muchos puestos públicos ofrecen mejores retribuciones que la media nacional. Esto aplica desde trabajos que requieren carrera universitario como a los que no.

En el caso de los Técnicos de Hacienda, los aspirantes pueden acceder con una titulación de Grado o Diplomatura, y el proceso de oposición es uno de los más competitivos. Sin embargo, la estabilidad, las posibilidades de promoción y los complementos salariales hacen que cada año miles de opositores se preparen para conseguir una de estas plazas.

Por su parte, las oposiciones de Gestión Procesal y Gestión Civil del Estado también destacan por ofrecer sueldos atractivos y un horario fijo, factores muy valorados por quienes buscan conciliar la vida personal y profesional.