El metro cuadrado de la vivienda usada se ha encarecido un 74% en España desde la llegada de Sánchez al Gobierno. De junio de 2018 a junio de 2026, el metro cuadrado ha pasado de costar 1.608 euros a situarse en los 2.795 euros. Esta espectacular subida a lo largo de casi una década ha llevado a los pisos de España a su precio máximo histórico. Un récord que no cesa mes a mes.

En el mes de mayo, la vivienda ha registrado una subida de un 16,9% interanual. Es decir, un incremento en doce meses de casi un 17% sobre precios que ya en aquel momento eran únicos en la serie histórica.

Este dato, además, supone una subida de un 4,5% en los tres últimos meses y de casi un 2% con respecto al mes anterior. Este desfase de precios supone que la misma vivienda de 80 metros cuadrados que se compraba hace años en España por 120.000 euros, ahora, ocho años después, cueste 223.000 euros. Alrededor de 113.000 euros más, sin una subida salarial acorde al ritmo de encarecimiento.



Un disparate nacional de los precios

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. El encarecimiento de la vivienda no perdona a ninguna región española. Este último mes, en concreto, la Región de Murcia (24,6%), lidera las subidas, seguida de Cantabria (19%), Andalucía (18,3%) y Asturias (17,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Castilla-La Mancha (15,1%), Aragón (14,8%), Comunidad Valenciana (14,7%), Cataluña (14,2%), la Comunidad de Madrid (11,9%) y País Vasco (11,5%).

Por debajo del 10% aparecen las subidas de Castilla y León (9,9%), Navarra (9,8%), Extremadura (9,6%), Galicia (9,5%) y La Rioja (9,2%). Baleares (7,8%) y Canarias (8%), por su parte, representan los menores ascensos.

Actualmente, las islas y las capitales de nuestro país han experimentado una revalorización nunca antes vista. Baleares, por ejemplo, con 5.285 euros por metro cuadrado, es ya la autonomía más cara, seguida por la Comunidad de Madrid (4.739 euros/m2). A estas les siguen País Vasco (3.546 euros/m2), Canarias (3.281 euros/m2), Cataluña (2.923 euros/m2) y Andalucía (2.919 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla se encuentran Extremadura (1.077 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.106 euros/m2) y Castilla y León (1.336 euros/m2), como las comunidades más económicas dentro de la locura generalizada.

El Banco de España enciende la alarma

El Banco de España calculaba esta semana que entre 2021 y 2025 se ha generado un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas como consecuencia de que la creación de hogares ha superado la construcción residencial.

Todo ello, por ende, afecta directamente al precio de las pocas viviendas que salen al mercado. En este contexto, la institución ha alertado de que todos estos problemas de acceso a la vivienda pueden generar efectos macroeconómicos y sociales muy perjudiciales para el país.

Según explica, el diferencial entre el crecimiento de los precios de la vivienda y el de la renta de los hogares condiciona el acceso al crédito hipotecario, las decisiones de consumo y la capacidad de ahorro de las familias que deben realizar un mayor esfuerzo para acceder a una vivienda.

Asimismo, señala que la persistencia de elevados esfuerzos de acceso puede incrementar el número de hogares en situación de vulnerabilidad social y alterar la distribución intergeneracional de la riqueza.

El Banco de España considera igualmente que estos problemas pueden limitar el crecimiento potencial de la economía española a través de sus efectos sobre la demografía, la acumulación de capital humano y la tasa de ahorro de los hogares.

Pide más viviendas al Estado

Ante esta situación, el organismo concluye que la rigidez de la oferta constituye un problema estructural del mercado de la vivienda en España y sostiene que las políticas orientadas a mejorar el acceso deberían priorizar actuaciones dirigidas a incrementar la disponibilidad de nuevas viviendas.

Señala en este punto que durante el pasado año se crearon alrededor de 240.000 nuevos hogares, mientras que el número de viviendas terminadas se situó en unas 92.000 unidades. Es decir, subraya que, pese a las promesas difundidas, en 2025 el Estado construyó un 9% menos de casas que el año anterior.

El informe reconoce que las distintas administraciones están adoptando medidas para aumentar gradualmente la oferta residencial, aunque considera que su alcance sigue siendo muy reducido en relación con las necesidades existentes.

En este sentido, el Banco de España recrimina que las corporaciones locales disponen de una situación presupuestaria y patrimonial que sí les permitiría contribuir a financiar el aumento del parque público de vivienda.