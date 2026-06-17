El sector de la construcción alerta: el absentismo se ha disparado en la profesión y ya duplica los niveles de 2018. El envejecimiento de sus trabajadores podría ser una de las principales causas de que las bajas se hayan multiplicado por dos en los últimos años.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, lamentaba este martes durante su intervención en una jornada celebrada en la sede de CEOE, que el absentismo laboral en el sector haya aumentado tanto en la última década, hasta rozar las 113 horas anuales por trabajador, lo que equivale a la pérdida de 14 jornadas laborales de ocho horas.

En concreto, el absentismo en la construcción se ha disparado hasta el 6,2% y su coste ya escala por encima de los 3.500 millones de euros, casi el triple que en 2018. Una cifra que equivale al 1,7% de las ventas del sector y que supone una carga superior incluso al Impuesto sobre Sociedades.

Desde la patronal de la construcción alertan de que los niveles de absentismo en el sector son, en términos generales, algo más bajos que en otros ámbitos de actividad. Sin embargo, explican que sus efectos suelen agravarse por la propia idiosincrasia del trabajo en las obras, basado en la dependencia de equipos, la interdependencia entre tareas y la especialización de determinados perfiles profesionales.

Es decir, en el caso de estas profesiones, las faltas provocan que la ausencia de un solo empleado pueda comprometer el desarrollo de varias fases del trabajo, ocasionando retrasos y un incremento de los costes.

Esta realidad, según apuntan desde CNC ha convertido el absentismo en uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector. En opinión de Alén, afrontarlo requiere comprender en profundidad sus causas y articular medidas eficaces que involucren tanto a las empresas como a las administraciones.

Que Seguridad Social asuma la cotización

En este sentido, el propone que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asuma la cotización de la parte empresarial durante los procesos de incapacidad temporal para mitigar los costes que el absentismo laboral supone para la empresas sin afectar ni a los ingresos ni a las bases de cotización de los trabajadores durante dichos procesos, así como para incentivar al Estado a que haga un mayor y mejor seguimiento de las bajas laborales.

De hecho, Fernández Alén ha solicitado un Pacto de Estado que reúna a todos los agentes implicados, argumentando que las consecuencias del absentismo trascienden el ámbito empresarial, repercutiendo en las cuentas públicas, en el sistema sanitario y en aquellos trabajadores que desempeñan su labor con normalidad y compromiso.

Fernández Alén recuerda que las horas no trabajadas en el sector han alcanzado el porcentaje más alto registrado y se sitúan muy por encima del 3,6% observado en 2018.

De igual modo, desde 2018 el número de horas no trabajadas pero sí pagadas aumentó un 23%, mientras que las horas efectivamente trabajadas se redujeron un 1,5%.

Desde el sector atribuyen el incremento del absentismo a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre los principales destacan su relación positiva con el ciclo económico, el aumento de las listas de espera quirúrgicas, la mayor demora en el acceso a consultas con especialistas, el progresivo envejecimiento de la población ocupada y la ampliación de permisos legales, junto con la creación de nuevos derechos que, sin una adecuada gestión, inciden directamente en la organización del trabajo.