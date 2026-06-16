El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha catalogado de «memos» a los jóvenes que se dan de bajas por problemas de salud mental derivados de «que les ha dejado la novia» o porque su jefe les pide que trabajen.

Nicolás, que ha participado este martes en la jornada Todos contamos Absentismo x IT: un problema de país organizada por CEOE, ha criticado que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse «fraude» y ha criticado que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista en estas afecciones.

Por ello, Nicolás ha señalado que la generación actual «no es comparable» con la anterior, a la que él pertenece, y que son unos «memos» porque «cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema».

Con todo, ha recalcado que, en su opinión, serían necesarios más inspectores médicos y ha catalogado de «disparate» las cifras de absentismo que se registran en el país.

Al ser preguntado por estas declaraciones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de esas afirmaciones y ha asegurado que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha agravado tras la pandemia.

«Hay una realidad que está ahí, que es mundial de hecho, y que viene en muchos casos también después del efecto covid», ha declarado el presidente de CEOE, quien ha subrayado que se trata de un problema «muy serio, muy serio», que «trasciende a lo social».

En este sentido, ha llamado a abordar esta cuestión desde el conjunto de la sociedad y ha reclamado más recursos para la sanidad pública y para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, Garamendi ha señalado que detrás de la mayoría de las bajas laborales existe una causa médica real y ha defendido la necesidad de prestar atención y seguimiento a los trabajadores afectados. «La mayoría de las bajas es porque son bajas», ha afirmado.