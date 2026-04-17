El Gobierno lo hace oficial: se confirma el palo a los trabajadores que han tenido dos o más bajas laborales en España

Las bajas laborales llevan tiempo en el punto de mira, pero en los últimos meses el tema ha cogido más fuerza. Todo se debe a que los números han ido subiendo hasta niveles que empiezan a preocupar dentro del propio sistema. Y ahí es donde el Gobierno ha decidido mover ficha para poder controlar las bajas, en los casos en los que son frecuentes.

La idea no es cambiar las reglas de un día para otro, sino vigilar más de cerca ciertos casos. Sobre todo, los de trabajadores que encadenan varias bajas a lo largo del año. Es decir, no se trata de una baja puntual, sino de cuando empiezan a repetirse. Detrás de esta decisión hay un dato que pesa bastante: el gasto en incapacidades temporales se ha disparado en los últimos años, con un aumento cercano al 80 %. Eso ha puesto en alerta a organismos como la AIReF, que llevan tiempo advirtiendo de que el sistema necesita ajustes si quiere seguir siendo sostenible.

Se confirma el palo a los trabajadores que han tenido dos o más bajas laborales

Una de las cosas que más llama la atención del plan es que no se centra tanto en las bajas largas, sino en las más cortas. En concreto, las que duran entre uno y cuatro días. Puede parecer contradictorio, pero tiene sentido si se mira de cerca. Son bajas breves pero lo cierto es que también son las más difíciles de valorar cuando se repiten muchas veces. Es ahí donde las autoridades creen que hay más margen para revisar lo que está pasando. No significa que sean fraudulentas, ni mucho menos. Pero sí que son más complicadas de justificar clínicamente cuando aparecen una y otra vez en poco tiempo.

Qué cambia a partir de ahora

Para el trabajador de a pie no hay una nueva norma como tal, pero sí comienza a notarse que si se han producido varias bajas en el mismo año, es más probable que el caso se revise con más detalle. Ese seguimiento no implica automáticamente sanciones ni nada parecido, pero sí un mayor control. De este modo, se mirará el conjunto, no sólo cada baja por separado, que es como se venía haciendo hasta ahora en muchos casos.

Además, las empresas tendrán que dar más información sobre el puesto de trabajo. La idea es cruzar datos y ver si la dolencia que se alega encaja realmente con las tareas que realiza esa persona. Aquí es donde entra también el uso de herramientas más avanzada y se van a analizar patrones, no casos aislados. Es decir, detectar cuándo algo deja de ser puntual y pasa a ser repetitivo.

No todas las bajas continuadas son un fraude

Aunque el discurso pueda parecer centrado en el control, lo cierto es que no todo se reduce a posibles abusos. De hecho, el propio planteamiento del Gobierno reconoce que hay más factores detrás de este aumento. Por ejemplo, diagnósticos que no han sido del todo acertados o tratamientos que no terminan de funcionar. También influye el tipo de trabajo ya que hay entornos laborales que, con el tiempo, acaban afectando a la salud de forma más clara y puede ser además algo que se repita varias veces.

En este punto, hay dos grupos que aparecen con más frecuencia en los datos: las mujeres y los trabajadores menores de 40 años. No es casualidad, y por eso también se quiere analizar qué está pasando ahí.

El peso de la salud mental

Si hay un factor que está marcando la diferencia en los últimos años, ese es la salud mental. Cada vez hay más bajas relacionadas con ansiedad, estrés o problemas similares, y además suelen durar más tiempo. Esto complica bastante la gestión ya que no es lo mismo una dolencia física clara que algo que requiere seguimiento y que no siempre tiene un tiempo de recuperación definido. En paralelo, la duración media de las bajas ha subido hasta situarse en torno a los 46 días. Es un dato que explica bien por qué el sistema está bajo presión.

Al final, todo gira en torno a lo mismo: encontrar un punto intermedio. Por un lado, está el derecho del trabajador a recuperarse sin perder ingresos. Por otro, la necesidad de que el sistema siga funcionando sin disparar el gasto. Ese equilibrio no es sencillo, y menos en un contexto como el actual. Más control puede ayudar a detectar irregularidades, pero también genera cierta inquietud entre quienes sí hacen un uso legítimo de las bajas.

Lo que sí parece claro es que el modelo está cambiando poco a poco. No con grandes reformas visibles, sino con ajustes más discretos, como este refuerzo en la vigilancia. Y ahí es donde está la clave ya que partir de ahora, repetir bajas laborales en poco tiempo no pasará tan desapercibido como antes.