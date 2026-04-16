La Seguridad Social lo confirma: si llevas más de un año de baja mantendrás la prestación pero hay una condición

Superar el año de baja médica ya no implica dejar de cobrar automáticamente. La Seguridad Social ha aclarado qué ocurre cuando un trabajador acumula más de 12 meses en situación de incapacidad temporal: la prestación se mantiene, pero existe una condición clave que puede marcar la diferencia entre seguir cobrando o perder el derecho.

En España, la incapacidad temporal tiene una duración inicial de 365 días. Sin embargo, este periodo puede prolongarse automáticamente hasta un máximo de 18 meses (545 días) si se prevé una recuperación.

Esto significa que, al cumplir un año de baja, el trabajador no deja de cobrar ni tiene que pasar necesariamente por el tribunal médico en ese momento. La prolongación puede activarse de forma automática.

La clave: revisar las notificaciones

El punto más importante que destaca la Seguridad Social es la obligación de estar pendiente de las comunicaciones en las plataformas oficiales.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) puede evitar notificaciones relacionadas con:

Revisiones médicas.

Citaciones al tribunal médico.

Propuestas de alta o incapacidad permanente.

No atender a estas notificaciones puede tener consecuencias graves, incluso la pérdida de la prestación. Casos recientes muestran que ignorar los avisos puede llevar a altas médicas automáticas o sanciones.

¿Cuánto tiempo puedes estar de baja?

La normativa establece varios escenarios posibles:

Hasta 12 meses: baja inicial.

Hasta 18 meses : prolongación si hay una posibilidad de recuperación.

: prolongación si hay una Más allá: evaluación para barajar la incapacidad permanente.

Si no hay una resolución tras ese plazo, el trabajador puede seguir de baja y cobrando hasta que la administración lo decida.

¿Cuánto se cobra durante la baja?

A partir del día 21 de baja, el trabajador suele recibir el 75% de su base reguladora, una cantidad que se sigue manteniendo incluso cuando se supera el año de baja.

Un aviso para miles de trabajadores

El mensaje de la Seguridad Social es claro, y es que superar los 12 meses de baja no implica perder la prestación, pero sí que exige tener una mayor atención a los trámites médicos y administrativos.

Revisar las notificaciones, acudir a las citas médicas y seguir el proceso correctamente es fundamental para no perder los derechos.

En un sistema que cada vez está todo más digitalizado, un simple aviso ignorado puede cambiar por completo la situación laboral de un trabajador.