Ni andaluces, ni gallegos: esta es la comunidad de España donde menos se falta al trabajo, según el Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2025, elaborado por Randstad Research, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

A nivel nacional, los datos son contundentes y ofrecen un panorama cuanto menos preocupante, dado que la cifra de absentismo se situó en el 7,1% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de cuatro décimas respecto a los datos registrados el año anterior, y que nada menos se aproxima a máximos históricos, y alcanza niveles que no se registraban desde el primer trimestre de 2022 (7,1%).

Las cifras nacionales de absentismo también reflejan que, de media diaria, 1.595.211 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.239.732 se encontraban de baja médica. Así, más de 355.000 personas se ausentaron diariamente de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica, lo que equivale al 22,8% del total de ausencias durante el cuarto trimestre de 2025.

Por comunidades autónomas, Baleares cerró 2025 con una tasa de absentismo laboral del 6%, la cifra más baja de toda España, un punto por debajo, además, de la media nacional.

Entre los tres grandes sectores económicos, al cierre de 2025 los servicios registraban la mayor tasa de absentismo en Baleares, con un 6,3% del total de las horas pactadas, aumentando cuatro décimas respecto al año anterior.

Le siguieron la industria (5,5%), con un descenso mínimo de una décima, y la construcción (4,5%), con una caída de cinco décimas. En el caso del absentismo por IT, este se sitúa en el 4,8% en los servicios, el 4,5% en la industria y el 3,1% en la construcción.

Murcia se sitúa entre las regiones con una mayor tasa de absentismo (8,2%) al cierre de 2025, por detrás de Canarias (9,1%), Cantabria (8,9%), País Vasco (8,8%) y Asturias y Galicia (con un 8,6% ambas).

Por el contrario, los niveles más bajos se observan, además de en Baleares, en la Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,2%).

«El hecho de que el absentismo laboral aumente a cierre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior responde a un fenómeno estructural, impulsado principalmente por el aumento de las bajas por incapacidad temporal», señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

«A ello hay que sumar», abunda, «un contexto de mayor complejidad en el mercado laboral, donde factores como el desajuste entre el trabajador y su puesto, las dificultades de conciliación o el bienestar emocional están ganando peso. De ese modo, el elevado nivel de absentismo laboral, especialmente cuando no está vinculado a una incapacidad temporal, sigue siendo un factor que perjudica la productividad y resta competitividad a la empresa».