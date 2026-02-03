Los empresarios denuncian los tres males de Baleares: falta de trabajadores, de vivienda y absentismo

Los empresarios denuncian los tres males de la economía de Baleares: falta de trabajadores, de vivienda y absentismo laboral después de conocerse hoy que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, bajó en 1.515 personas en relación al primer mes del año pasado (-5,13%) y arranca el año ligeramente por encima de los 28.000 parados (28.045).

La afiliación a la Seguridad Social se mantiene en un crecimiento del 2,3%, idéntico a la media nacional: Baleares suma 491.750 afiliados.

Durante el pasado mes de enero la contratación se redujo más de 6 puntos respecto al mismo mes del 2025 (un -6,5), firmándose 20.013 nuevos contratos (14.827 fueron en el sector Servicios y 4.039 en la Construcción, principalmente). Del total de nuevos contratos, 13.188 fueron indefinidos y 6.825 temporales.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, destaca que el mercado laboral «arranca el año con fuerza manteniéndose en máximos históricos, tras una campaña de Navidad que pone de relieve, como ya avanzamos el mes pasado, las dificultades que atraviesan sectores como el comercio o la restauración”.

Por contra Planas ha lamentado el hecho de que “arrastramos tres grandes problemas que afectan de manera grave a todos los sectores de actividad: la falta de trabajadores, el absentismo laboral y la falta de vivienda accesible”. CAEB seguirá trabajando en “la búsqueda de soluciones para estos retos que permitan mejorar la productividad empresarial”, añade Planas.

Hay que recordar que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) viene denunciando desde hace meses que el problema de las vacantes laborales se está acrecentando en el mercado laboral español. Se trata de una debilidad que lastra especialmente a las pymes y merma su capacidad de crecimiento y de ampliación de plantilla. Muchas empresas pierden proyectos, detienen inversiones, clausuran unidades productivas, claudican a la hora de buscar profesionales y hasta pueden afectar a la viabilidad del negocio.