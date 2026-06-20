Las medidas de Red Eléctrica para evitar otro apagón han triplicado el precio medio de la luz: de 7 a más de 20 €/MWh

El coste medio de los servicios de operación en el mercado eléctrico —que van directamente a la factura de la luz que pagan los ciudadanos cada mes— se ha disparado con las medidas antiapagón impuestas por Red Eléctrica. De media, este coste medio ha pasado de 6,83 euros por megavatio hora (€/MWh) antes del apagón a 20,41 €/MWh después del 28 de abril de 2025, por las medidas de Red Eléctrica, gestor del sistema.

Incluso, de manera puntual, en momentos en los que el precio de la luz ha sido cero o negativo en el mercado mayorista, el coste de estos servicios de operación ha rozado los 118 €/MWh, como ocurrió el 17 de marzo de este año a las 11 de la mañana.

Así lo señala E&Y en un informe sobre los costes de las medidas antiapagón aprobados por la compañía que preside Beatriz Corredor, exministra socialista en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como se ve en el gráfico.

En otro momento de ese mismo día, 17 de marzo pasado, el coste de los servicios de operación –donde están incluidas las medidas antiapagón– superó en 82 €/MWh el precio de la luz. Y el 22 de febrero a las 08.45 horas rozó los 64 €/MWh el precio de la luz en el mercado mayorista –el que marca la factura de la luz para los clientes de tarifa regulada–.

Una consecuencia de esto es que las familias pueden pensar en aprovechar los precios de la electricidad negativos a ciertas horas para poner la lavadora u otro electrodoméstico, pero en realidad los costes del sistema eliminan esos precios negativos luego en la factura.

Así lo explican los expertos de E&Y: «En particular, estos costes pueden concentrarse en periodos en los que el precio del mercado diario es muy reducido o incluso negativo, de forma que una señal mayorista aparentemente favorable para el consumo no siempre se traduce en un precio final bajo para los consumidores. Esta circunstancia introduce una volatilidad adicional difícil de anticipar y cubrir, especialmente cuando la operación reforzada del sistema incrementa la necesidad de medidas correctivas en determinadas horas, reduciendo la utilidad del mercado diario como referencia suficiente del coste efectivo de la electricidad».

Estos costes de poner en marcha el sistema eléctrico han dejado de ser algo residual de la factura de la luz, según la consultora. Porque han ido aumentando en los últimos ejercicios y este año, hasta el mes de abril, ya suman 1.725 millones de euros.

Si sigue esta evolución, en el conjunto del año se calcula que serán de 5.600 millones de euros, cifra muy superior a los 2.700 millones de 2024 -antes del apagón- y los 3.800 millones de 2025. «Esta evolución se produce en un contexto de mayor penetración renovable, menor entrada al mercado diario de generación síncrona en determinadas horas y mayor necesidad de servicios de operación para mantener la estabilidad y seguridad del sistema», dice el informe.

Por eso, la consultora recuerda que Bruselas ya ha pedido al Gobierno español que ponga fin a las medidas de operación reforzada puestas tras el apagón de abril de 2025 para reducir el uso de los ciclos combinados de gas, que elevan el precio de la luz.

La consultora propone además dos vías para reducir estos costes y bajar la factura de la luz. En primer lugar, reforzar el papel de la CNMC en la fiscalización de los costes de operación del sistema con el fin de incrementar la transparencia y la eficiencia; y, en segundo lugar, la creación de una metodología para identificar estos costes y recuperarlos mediante cargos regulados o esquemas específicos que aporten mayor certidumbre y estabilidad, sin eliminar las señales eficientes del mercado.