Estos son los partidos de hoy sábado 20 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

El Mundial 2026 sigue avanzando con esta segunda jornada de la fase de grupos y son varios equipos los que ya tienen pie y medio en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y hoy, sábado 20 de junio, podrá sumarse alguno más. Entre los choques más destacados de esta fecha podremos disfrutar de un Holanda – Suecia o del Alemania – Costa de Marfil.

Qué partidos se juegan hoy, sábado 20 de junio, en el Mundial 2026

Holanda – Suecia

La jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 llega este sábado 20 de junio con un apasionante partido entre Holanda y Suecia. La Oranje de Ronald Koeman no pasó del empate frente a Japón en la primera fecha, por lo que están obligados a ganar en el Estadio de Houston. Y es que los nórdicos consiguieron golear a Túnez en la primera fecha y están cerquita de cerrar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Alemania – Costa de Marfil

Este sábado 20 de junio en el Estadio de Toronto Alemania y Costa de Marfil disputarán una final anticipada en el grupo E del Mundial 2026, pero final en el aspecto positivo. Ambas selecciones ganaron su primer partido de esta fase de grupos y es por ello que quien salga victoriosa se clasificará para la siguiente ronda, pero un empate tampoco les vendría nada mal.

Ecuador – Curazao

El Estadio de Kansas City acogerá en la madrugada del sábado 20 de junio al domingo 21 un choque muy importante para estas dos selecciones que perdieron en su estreno en el Mundial 2026. Ecuador es favorita ante la selección más viral de toda la Copa del Mundo, que es Curazao. Si una de las dos pierdes se le pondrá cuesta arriba avanzar a la fase final, pero lo cierto es que todo se decidirá en la última fecha del grupo.

Túnez – Japón

La jornada del sábado 20 de junio también acabará en la madrugada con un Túnez – Japón que corresponde a la jornada 2 del grupo F del Mundial 2026. El Estadio de Monterrey será el campo donde se desarrollará este encuentro en el que los nipones son favoritos y en el que buscarán la victoria para poder acercarse a ese objetivo que es estar en la ronda final de esta apasionante Copa del Mundo.

Holanda – Suecia. Sábado 20 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.

Alemania – Costa de Marfil. Sábado 20 de junio a las 22:00 horas. Estadio de Toronto.

Ecuador – Curazao. Madrugada del sábado 20 al domingo 21 de junio a las 2:00 horas. Estadio de Kansas City.

Túnez – Japón. Madrugada del sábado 20 al domingo 21 de junio a las 6:00 horas. Estadio de Monterrey.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Dazn y RTVE son los medios de comunicación que en España emitirán partidos del Mundial 2026, pero hay que tener en cuenta el pequeño matiz de que el operador privado sí que tiene todos los encuentros de forma exclusiva, mientras que el ente público sólo se tiene que conformar con el mejor partido de cada día, además de tener los derechos televisivos de los duelos que protagonice la selección española en esta Copa del Mundo.

Si miramos a la agenda de este sábado 20 de junio vamos a poder disfrutar de un auténtico partidazo con el Holanda – Suecia que se podrá ver en directo por televisión por Dazn y también gratis y en abierto por La1. Posteriormente, los choques Alemania – Costa de Marfil, Ecuador – Curazao y Túnez – Japón serán retransmitidos únicamente por Dazn, por lo que será necesaria la suscripción para disfrutar de ellos.

Estos dos medios ofrecen la posibilidad de ver sus encuentros en streaming y en vivo online por sus respectivas aplicaciones con teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. En OKDIARIO también te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo en el Mundial 2026 con las mejores noticias, las crónicas de todos los encuentros y las narraciones en directo del resultado, goles y minuto a minuto de los choques más destacados, como es el caso de este Alemania – Costa de Marfil.